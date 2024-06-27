Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB mesajı! 'Stratejik hedefimizdir'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

ERDOĞAN'DAN AB MESAJI

"Ekonomik işbirliğinde yeni yol haritası belirleyeceğiz. NATO müttefikleri olarak savunma alanındaki işbirliğini geliştirebileceğimiz inancındayız. Dijital dönüşüm ve siber konu ile ilgili tecrübelerimiz üzerinde durduk.

AB'ye tam üyelik stratejik hedefimizdir. Estonya'nın bu anlayış temelinde Türkiye'ye olan desteğinin artarak devam edeceğine inanıyorum.

UKRAYNA VE GAZZE AÇIKLAMASI

Ukrayna'daki yıkımın bir an önce son bulması ancak diplomasi ile mümkündür. Taraflara yönelik telkinleri sürdürüyoruz.

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliamlar, küresel güvenliği de tehdit etmektedir. Bu katliamın sorumluları er ya da geç hesap verecektir. Acil ateşkes ve insani yardımlarının ulaştırılması ihtiyacı devam ediyor. Türkiye olarak elimizden geleni yapacağız. Kalıcı barış iki devletli çözümden geçiyor. "







