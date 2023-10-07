HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti kongresinde 'işçi, memur ve emekli maaşı' mesajı: 'İlk kabineden sonra...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti kongresinde 'işçi, memur ve emekli maaşı' mesajı: 'İlk kabineden sonra...'

07.10.2023 11:20 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi Ankara Spor Salonu'nda başladı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongrede önemli açıklamalarda bulundu. İsrail ile Hamas arasındaki gerilime ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarafları itidalli davranmaya davet etti. İşçi, memur ve emekli maaşı için yeni müjdeler vermeye devam edeceklerini belirten Erdoğan, emekli maaşları için ilk kabine sonrası bir müjde vereceklerini ifade etti. İşte Erdoğan'on o açıklamaları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti kongresinde 'işçi, memur ve emekli maaşı' mesajı: 'İlk kabineden sonra...'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Yeni anayasa, terörle mücadele ve yerel seçim ile ilgili mesajlar veren Erdoğan, işçi, memur ve emeklilere de yeni müjdeler vermeye devam edeceklerini belirtti. Erdoğan, emekli maaşları ile ilgili ilk kabine toplantısı sonrasında bir müjde vereceklerini de duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

AK Parti'nin bugüne kadar verdiği mücadeleye destek olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Cumhur ittifakındaki tüm ortaklarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.

14-28 Mayıs seçimlerindeki gayretleri asla unutmayacağız. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde bu kararlı tutumu yeniden sergilemeye hazır mıyız?

AA-20231007-32332894-32332887-AK_PARTI_4_OLAGANUSTU_BUYUK_KONGRESI_BASLADI

YENİ ANAYASA MESAJI

Memleketimizin söz konusu olduğu her durumda durmadan, yorulmadan yolumuza devam edeceğiz. Cumhuriyeti gerçek demokrasi ile kucaklaştıracak yeni bir anayasayı inşallah ülkemize kazandıracağız.

AA-20231007-32332894-32332888-AK_PARTI_4_OLAGANUSTU_BUYUK_KONGRESI_BASLADI

TERÖRLE MÜCADELE MESAJI

Terörü kaynağında kurutma stratejimizi kararlılıkla uygulayacağız. PKK, FETÖ ve DEAŞ’a her damla kanın hesabını soracağız. Bir gece ansızın gelebiliriz, unutmasınlar! Vatana kastedenlerin yüreğinden korku eksik olmayacak.

AA-20231007-32332894-32332890-AK_PARTI_4_OLAGANUSTU_BUYUK_KONGRESI_BASLADI

LGBT MESAJI

Siyasi ve sosyal sapkın akımları destekleyerek milli bünyemizi aile kurumumuzu değerlerimizi yıkmayı hedef alan sinsi faaliyetlerin kökünü kurutacağız. Biz LGBT'yi tanımıyoruz. Kim tanıyorsa onlar birlikte yürüsün. Cumhur ittifakı olarak da tanımıyoruz.

AA-20231007-32332894-32332891-AK_PARTI_4_OLAGANUSTU_BUYUK_KONGRESI_BASLADI

İSRAİL-HAMAS GERİLİMİ

Mescid-i Aksa'yı her türlü işgal girişiminin karşısında durmaya devam edeceğiz. Bu sabah İsrail'de meydana gelen olaylarda tarafları itidalli davranmaya davet ediyoruz.

AA-20231007-32332894-32332889-AK_PARTI_4_OLAGANUSTU_BUYUK_KONGRESI_BASLADI

'İŞÇİ, MEMUR VE EMEKLİLERİMİZE YENİ MÜJDELER VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Son 21 yıldır enflasyona ezdirmediğimiz işçi, memur ve emeklilerimize inşallah önümüzdeki dönemde yeni müjdeler vermeye devam edeceğiz. Tüm dünyayla birlikte ülkemizi de olumsuz etkileyen hayat pahalılığı meselesini, gereken her türlü tedbiri alarak çözmekte kararlıyız. Emekli memurlarımızın maaşlarıyla ilgili de bakanlığımız toplantısını yapıyor. İlk kabineden sonra yeni müjdemizi açıklayacağız.

AA-20231007-32332894-32332892-AK_PARTI_4_OLAGANUSTU_BUYUK_KONGRESI_BASLADI

DUYGUSAL ANLAR KAMERADA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasını yapmak için kürsüye çıktığı anlarda duygusal anlar yaşandı. İşte o görüntüler;

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi öncesi kongre salonu önünde vatandaşlara seslendi. Kongre öncesi değişim mesajı veren Erdoğan, "Yeni bir döneme yepyeni bir heyecanla merhaba diyeceğiz. Geçmişten bugüne kadar partimize hizmet etmiş kardeşlerimizin yanı sıra yeni yüzlerle partimizi daha da güçlendireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları;

Başkentimize Ankara’ya hoş geldiniz. Aşkınız sevdanız ve dayanışmanız her birinize teşekkür ediyorum. Salonlara stadyumlara sığmayan şu sevginiz için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Buradan sizlerin vasıtasıyla 81 milyon vatandaşımızın her birisine selamlarımı iletiyorum.

AA-20231007-32332459-32332458-AK_PARTI_4_OLAGANUSTU_BUYUK_KONGRESI

Bugün Türkiye Yüzyılı için istisnai bir gün, buğun AK Parti için müstesna bir gün biraz sonra Türkiye Yüzyılı için hep yeni hep ileri diyerek partimizin 4.olağan büyük kongresini gerçekleştireceğiz. Yeni bir döneme yepyeni bir heyecanla merhaba diyeceğiz.

WhatsApp Image 2023-10-07 at 11.10.35

DEĞİŞİM MESAJI

Türkiye Yüzyılının siyasette öncüsü olacak kurmay kadroyu delegelerimizin oyları ile belirleyeceğiz. Böylece geçmişten bugüne kadar partimize hizmet etmiş kardeşlerimizin yanı sıra yeni yüzlerle partimizi daha da güçlendireceğiz.

AA-20231007-32332459-32332456-AK_PARTI_4_OLAGANUSTU_BUYUK_KONGRESI

BURADA SANDALYELER HAVADA UÇUŞMUYOR

Bu kongrelerin tamamında birileri gibi sandalyelerin havalarda uçuştuğu sahnelerle değil büyük bir coşku ile yaptık. Bakın burada sandalyeler havada uçuşmuyor. Büyük bir coşku var muhabbet var.

Cumhuriyetin yüz akı bir kadro olarak bundan sonra geleceğe daha emin adımlarla yürüyeceğiz. Kongermizin şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum. Rabbim milletimize karşı bizleri mahcup etmesin.

WhatsApp Image 2023-10-07 at 11.13.16

6'LI MASA DEDİLER, 16’LI MASA DEDİLER, 116'LI MASA DEDİLER...

14 ve 28 Mayıs seçimlerini AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak büyük bir başarı ile tamamladık böylece 17 zaferimize imza atmış olduk. İktidara gelebilmek için terör örgütleri iş tutan nicelerine rağmen başarı ile çıktık.

Kampanya dönemi boyunca gece gündüz demeden koşturan siz dava kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

AA-20231007-32332459-32332455-AK_PARTI_4_OLAGANUSTU_BUYUK_KONGRESI

6'lı masa dediler, 16’lı masa dediler, 116'lı masa dediler; ne oldu? Bak şimdi o masadan parlamentoda kimse var mı? Başkanlarının parlamentoda olmadığı 6'lı masa. Cumhur İttifakı parlamentoda. Biz de seçimlerin hemen ardından zaman kaybetmeden hükümetimizi kurduk. Terör örgütlerini kullanarak bizi köşeye sıkıştırmaya çalışanlara boyun eğmiyoruz.

AA-20231007-32332459-32332457-AK_PARTI_4_OLAGANUSTU_BUYUK_KONGRESI

Çeşitli zorluklarla da karşılaşsak Türkiye’yi hedefleri ile buluşturmakta kararlıyız. Türkiye’nin çıkarları ve güvenliği neyi gerektiriyorsa onu yapmaktan asla geri durmuyoruz. Türkiye yüzyılını gerçeğe dönüştürmek için çalışmayı sürdürüyoruz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İsrail'de sıcak saatler! "Kıyamet sahneleri..."İsrail'de sıcak saatler! "Kıyamet sahneleri..."
İstanbul'da iğrenç olay! Kadının gizlice fotoğrafını çekti, vatandaşlardan meydan dayağıİstanbul'da iğrenç olay! Kadının gizlice fotoğrafını çekti, vatandaşlardan meydan dayağı
Düğünde takılan altın miktarı dudak uçuklattı! Gelin taşıyamadıDüğünde takılan altın miktarı dudak uçuklattı! Gelin taşıyamadı
Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı ak parti emekli maaşları erdoğan

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

794 yıllık eserdeki kadın ve erkek motiflerinin sırrı çözüldü

794 yıllık eserdeki kadın ve erkek motiflerinin sırrı çözüldü

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Spor yaptığı anları paylaştı! Kendisini yere atıp esnedikçe esnedi

Spor yaptığı anları paylaştı! Kendisini yere atıp esnedikçe esnedi

Partide tecavüze uğradı! Sosyal medyada videosu çıkınca öğrendi

Partide tecavüze uğradı! Sosyal medyada videosu çıkınca öğrendi

Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor! Camper kalitesiyle tanışın

Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor! Camper kalitesiyle tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.