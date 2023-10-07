Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti kongresinde 'işçi, memur ve emekli maaşı' mesajı: 'İlk kabineden sonra...'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Yeni anayasa, terörle mücadele ve yerel seçim ile ilgili mesajlar veren Erdoğan, işçi, memur ve emeklilere de yeni müjdeler vermeye devam edeceklerini belirtti. Erdoğan, emekli maaşları ile ilgili ilk kabine toplantısı sonrasında bir müjde vereceklerini de duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

AK Parti'nin bugüne kadar verdiği mücadeleye destek olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Cumhur ittifakındaki tüm ortaklarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.

14-28 Mayıs seçimlerindeki gayretleri asla unutmayacağız. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde bu kararlı tutumu yeniden sergilemeye hazır mıyız?

YENİ ANAYASA MESAJI

Memleketimizin söz konusu olduğu her durumda durmadan, yorulmadan yolumuza devam edeceğiz. Cumhuriyeti gerçek demokrasi ile kucaklaştıracak yeni bir anayasayı inşallah ülkemize kazandıracağız.

TERÖRLE MÜCADELE MESAJI

Terörü kaynağında kurutma stratejimizi kararlılıkla uygulayacağız. PKK, FETÖ ve DEAŞ’a her damla kanın hesabını soracağız. Bir gece ansızın gelebiliriz, unutmasınlar! Vatana kastedenlerin yüreğinden korku eksik olmayacak.

LGBT MESAJI

Siyasi ve sosyal sapkın akımları destekleyerek milli bünyemizi aile kurumumuzu değerlerimizi yıkmayı hedef alan sinsi faaliyetlerin kökünü kurutacağız. Biz LGBT'yi tanımıyoruz. Kim tanıyorsa onlar birlikte yürüsün. Cumhur ittifakı olarak da tanımıyoruz.

İSRAİL-HAMAS GERİLİMİ

Mescid-i Aksa'yı her türlü işgal girişiminin karşısında durmaya devam edeceğiz. Bu sabah İsrail'de meydana gelen olaylarda tarafları itidalli davranmaya davet ediyoruz.

'İŞÇİ, MEMUR VE EMEKLİLERİMİZE YENİ MÜJDELER VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Son 21 yıldır enflasyona ezdirmediğimiz işçi, memur ve emeklilerimize inşallah önümüzdeki dönemde yeni müjdeler vermeye devam edeceğiz. Tüm dünyayla birlikte ülkemizi de olumsuz etkileyen hayat pahalılığı meselesini, gereken her türlü tedbiri alarak çözmekte kararlıyız. Emekli memurlarımızın maaşlarıyla ilgili de bakanlığımız toplantısını yapıyor. İlk kabineden sonra yeni müjdemizi açıklayacağız.

DUYGUSAL ANLAR KAMERADA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasını yapmak için kürsüye çıktığı anlarda duygusal anlar yaşandı. İşte o görüntüler;

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi öncesi kongre salonu önünde vatandaşlara seslendi. Kongre öncesi değişim mesajı veren Erdoğan, "Yeni bir döneme yepyeni bir heyecanla merhaba diyeceğiz. Geçmişten bugüne kadar partimize hizmet etmiş kardeşlerimizin yanı sıra yeni yüzlerle partimizi daha da güçlendireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları;

Başkentimize Ankara’ya hoş geldiniz. Aşkınız sevdanız ve dayanışmanız her birinize teşekkür ediyorum. Salonlara stadyumlara sığmayan şu sevginiz için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Buradan sizlerin vasıtasıyla 81 milyon vatandaşımızın her birisine selamlarımı iletiyorum.

Bugün Türkiye Yüzyılı için istisnai bir gün, buğun AK Parti için müstesna bir gün biraz sonra Türkiye Yüzyılı için hep yeni hep ileri diyerek partimizin 4.olağan büyük kongresini gerçekleştireceğiz. Yeni bir döneme yepyeni bir heyecanla merhaba diyeceğiz.

DEĞİŞİM MESAJI

Türkiye Yüzyılının siyasette öncüsü olacak kurmay kadroyu delegelerimizin oyları ile belirleyeceğiz. Böylece geçmişten bugüne kadar partimize hizmet etmiş kardeşlerimizin yanı sıra yeni yüzlerle partimizi daha da güçlendireceğiz.

BURADA SANDALYELER HAVADA UÇUŞMUYOR

Bu kongrelerin tamamında birileri gibi sandalyelerin havalarda uçuştuğu sahnelerle değil büyük bir coşku ile yaptık. Bakın burada sandalyeler havada uçuşmuyor. Büyük bir coşku var muhabbet var.

Cumhuriyetin yüz akı bir kadro olarak bundan sonra geleceğe daha emin adımlarla yürüyeceğiz. Kongermizin şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum. Rabbim milletimize karşı bizleri mahcup etmesin.

6'LI MASA DEDİLER, 16’LI MASA DEDİLER, 116'LI MASA DEDİLER...

14 ve 28 Mayıs seçimlerini AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak büyük bir başarı ile tamamladık böylece 17 zaferimize imza atmış olduk. İktidara gelebilmek için terör örgütleri iş tutan nicelerine rağmen başarı ile çıktık.

Kampanya dönemi boyunca gece gündüz demeden koşturan siz dava kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

6'lı masa dediler, 16’lı masa dediler, 116'lı masa dediler; ne oldu? Bak şimdi o masadan parlamentoda kimse var mı? Başkanlarının parlamentoda olmadığı 6'lı masa. Cumhur İttifakı parlamentoda. Biz de seçimlerin hemen ardından zaman kaybetmeden hükümetimizi kurduk. Terör örgütlerini kullanarak bizi köşeye sıkıştırmaya çalışanlara boyun eğmiyoruz.

Çeşitli zorluklarla da karşılaşsak Türkiye’yi hedefleri ile buluşturmakta kararlıyız. Türkiye’nin çıkarları ve güvenliği neyi gerektiriyorsa onu yapmaktan asla geri durmuyoruz. Türkiye yüzyılını gerçeğe dönüştürmek için çalışmayı sürdürüyoruz.

