Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da flaş açıklamalar

31 Mart Yerel Seçimleri'ne 8 gün kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla, AKM Hipodrom’da "Cumhur İttifakı Büyük Ankara Mitingi" gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, meydanı dolduran vatandaşları selamladıktan sonra, emniyetten aldığı rakamı açıklayarak mitinge 450 bin kişinin katıldığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları: İstiklal Savaşımızın başkomutanı Gazi Mustafa Kemal ve Gazi Meclis’imizin her biri birer İstiklal Kahramanı olan ilk mebuslarını selamlıyorum. Ankara’dan İzmir’e yürüyen kurtuluşun mücahitlerini gençlerimizi selamlıyorum. 15 Temmuz destanının baş şehri olan Ankaramızın bütün ilçelerini köylerini selamlıyorum. Buradan MHP Genel Başkanı sayın Bahçeli’yi, MHP’ye gönül vermiş tüm kardeşlerimi, Cumhur İttifakı’na destek olan bütün kardeşlerimi selamlıyorum. Buradan hangi partiye mensup olursa olsun, ülkesinin bekası için yanımızda yer alan tüm kardeşlerimi selamlıyorum. Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine yürekten inanmış herkesi selamlıyorum. Ankara’daki şu güzel gönül birliğinin dalga dalga, ışık ışık Türkiye’ye yayıldığına inanıyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi korusun diyorum.

Sordum, şu anda hipodromda ne kadar insan var dedim… Emniyetin verdiği rakamı söylüyorum. 450 bin. Bu bir şeyi gösteriyor. Ne diyor Ankara? Biz 31 Mart’a hazırız diyor. Son virajdayız. İnşallah 31 Mart’ın akşamında Ankara’yı sizler taçlandıracaksınız. Cumhur İttifakı, oy kaybına fırsat vermeden sandıkları patlatacak. Rabbim ülkemizin tökezlemesini bekleyenlere fırsat vermesin diyorum. Rabbim Orta Asya’dan Afrika’ya Kafkasya’dan Balkanlar’a kadar koskoca coğrafyanın ümidi olan ülkemizi muzaffer eylesin diyorum. Milletimize bölmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Vatanımızı parçalamak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Bizi ekonomimizi çökerterek, işimizle aşımızla tehdit edenlere fırsat vermeyeceğiz. Bunun için 31 Mart’ta sandıkta irademize sahip çıkacağız. 31 Mart sandıklarda hesaplaşma değil, geleceğimizi tayin etme haline dönüşecektir. Bunun için 31 Mart’ta demokrasi ve kalkınma yolunda durmak yok… Bunun için terör örgütlerinin emrindeki yapıların desteğiyle karşımıza çıkanların yüzlerindeki maskeyi düşüreceğiz.

Bunun için 31 Mart’ta, dünyanın öteki ucundan bizi tehdit edenlere, şöyle sağlamından bir cevap vereceğiz. Hem de öyle bir cevap vereceğiz ki bir daha kimse bu millete parmak sallama cesareti bulamayacak. Eskiden Ankara’nın iki farklı yüzü vardı. Ankara sıhhiye köprüsünün üstü ve köprünün altı olarak ikiye ayrılırdı. Şehrin bir yüzü seçkinleri, bürokratları temsil ederdi. Diğer yüzü ise Anadolu’nun değişik şehirlerinden helal rızk için burayı yurt yapan insanlarımızı ifade ederdi. Eski Ankara’da devlet erişilmez bir yerdeydi. Memleketten bir günde buraya gelip, işini halledemediği için haftalarca geri dönemeyen vatandaşlarımız çok iyi hatırlar. Tek parti döneminde bir vali vardı. Bu kişi Anadolu insanını aşağıladıktan sonra şöyle diyor: “Sizin milliyetçilikle komünizmle ne işiniz var? Milliyetçilik gerekiyorsa biz yaparız. Komünizm gerekiyorsa onu da biz yaparız. Sizin iki vazifeniz var. birincisi çiftçilik yapıp mahsul yetiştirmek. İkincisi askere gelmek” Ankara işte böyle bir zihniyetin elinde yıllarca örselendi. İşte bu tek parti dönemiydi, CHP zihniyetiydi. Milletine tepeden bakan ideolojinin esiri oldu Ankara… Bu şehir nice darbeciler, nice durumdan vazife çıkaranları gördü.

TBMM’nin bulunduğu, ülkemizin başkenti olan Ankara senelerce yasaklarla, baskılarla anıldı. Bu güzel şehir yıllarca bağrında kara bir leke ile yaşanmaya mahkum edildi. Biz Ankara’yı her şeyden önce işte bu ayıplardan kurtardık. İnşallah Ankara bir daha tek tipçilerle, darbecilerle, elitlerle anılan bir şehir olmayacak. Tabi Ankara ile ilgili başka hesabı olanlar yok değil. Ankara’yı önü arkası belli olmayan bir ittifak vasıtasıyla yeniden eski karanlık günlerine döndürmenin hesabını yapanlar var. her gün bölücü örgütün emrindeki partinin yöneticisi Ankara’yı alacağız diye posta koyuyor. Hatta bazıları hızını alamayıp, “Onlara en büyük tokadı İstanbul’da Ankara’da atacağız” diyor. Her gün dozu artan bu küstahlıklara CHP’den tepki geldiğini gördünüz mü? Tehdit diline ittifakın diğer ortaklarından itiraz yükseldiğini duydunuz mu? İttifakın adaylarından itiraz işittiniz mi? Seslerini dahi çıkaramazlar, çünkü bunlara “bizim oyumuzla seçildiğinizi bileceksiniz” diyerek ültimatom peşinen verildi.

Bu adam var ya Kürt değil ha. Ne idüğü belirsiz birisi. Ama adam Kürtler üzerinden geçiniyor. Benim Kürt kardeşlerimi de istismar ediyor. Soyadı Yavaş olan var ya… Hani sahte senetle iş gören var ya; bu adamı CHP düşünün Ankara’yı belediye başkan adayı yapıyor. Ya bu adam Ankara’nın başına gelirse ne tür sahte senetler düzenleyeceğini hatırlayın. Onun için bunlara dersi çok büyük vermek lazım. Ne diyor? “Yavaş, HDP’nin oylarıyla seçildiğini bilecek” diyor. Bak bunu ben söylemiyorum. Temeli olmayan Sezai söylüyor. Bu oyunu 31 Mart’ta bozuyor muyuz? Buna hazır mıyız? İşte sizlere delilimi ortaya koydum. Aynı şekilde İstanbul’da İmamoğlu bilecek ki diyor, ben 3 milyon Kürdün oylarıyla seçildim… Bu ne demek biliyor musunuz? Hem Kürt kardeşlerime hakaret ediyor, hem de tüm seçmenlere hakaret ediyor. İstanbul’da bunlara gereken dersi verecek inanıyorum. Ardından ne diyor? Türkiye’de Kürdistan var mı? Ha sen Kürdistan da mı yaşamak istiyorsun? Irak’ın kuzeyinde Kürdistan var, defol git orada yaşa. Seninle gelecek olanlar varsa onları da al yanına… Ama Türkiye’yi biz sizlere böldürtmeyiz, böldürtmeyeceğiz.

Şimdi sizlere bir hikaye anlatacağım. 100 koyunu olan celepçi bunlar için çoban tutmuş. Koyunları götüren çoban, ertesi gün bir deriyle çıka gelmiş. Ne oldu diye soran celepçiye “Yağmur yağarken gök çatladı, 72’sinin de ödü patladı, 20’sini verdim kasaba. Birini de canavar yedi, işte bu da onun derisi. Bu duruma sinirlenen celepçi, yoğurt çömleğini çobanın başından aşağı boca eder. Ağzı yüzü yoğurda batan çoban ise Allah’a şükür bu işten de yüzümün akıyla çıktım” Bunların işi böyle, her türlü yalanı söylüyorlar. Bu işten de yüzümüzün akıyla çıktık diyorlar. Üstelik milletimiz bunlara hak ettikleri cevabı sandıkta vermesine rağmen yarabbi şükür deyip yollarına devam ediyorlar. Bundan Biz dünya beşten büyük diyoruz, onlar çıldırıyor. Evet dünya beşten büyük. Ankapark’ın açılışını üç gün önce gerçekleştirdik. 360 bin kişi şu ana kadar Ankapark’ı ziyaret etti. Şehit yakınları için de biliyorsunuz ücretsiz. Kurulu alanı bir milyon 300 bin metrekare olan parkımızın bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Engellilerimize, yaşlılarımıza 4,5 katrilyonluk destek verdik. Toplam 141 sağlık tesisimizi şehrimize kazandırdık. 3 bin 704 olan Bilkent Şehir Hastanemizin açılışını 14 Mart Tıp Bayramı’nda yaptık. Etlik Şehir Hastanesini de inşallah yıl sonunda hizmete sunuyoruz. Böylece 7 bin 281 yataklı sağlık tesislerini Ankara’ya kazandırmış oluyoruz.