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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e tazminat davası

29.04.2022 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında sözleri tartışılmaya devam ederken dikkat çeken bir hamle geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e tazminat davası açtıklarını duyurdu.

Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çağlayan Adliyesi önünde yaptığı konuşmada kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle CHP TBMM Grup Başkanvekili Özgür Özel hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Özel'in 26 Nisan'da Çağlayan Adliyesi önünde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırıda bulunduğunu belirtti.

Özel'in, Erdoğan'a yönelik açıklamalarının mesnetsiz ve kişilik haklarına ağır saldırı mahiyetinde olduğu ifade eden Aydın, şu değerlendirmede bulundu:

"Kamuoyunda 'gezi olayları' olarak bilinen hadiseler kamu görevlileri dahil olmak üzere onlarca vatandaşımızın hayatını kaybettiği, birçok kamu binasının ve iş yerinin tahrip edildiği, kamuya ve özel kişilere ait mallara zarar verildiği, cebir ve şiddet kullanılarak meşru hükümetin devrilmeye çalışıldığı hadiselerdir. Gerek amacı gerekse tercih edilen yöntemler itibariyle birçok suça vücut veren bu hadiselerin adli makamlar tarafından soruşturulması ve kovuşturulması kadar tabii bir şey olamaz. Hiçbir demokratik hukuk devleri, şiddet içerikli yönetmelerle, seçilmiş meşru hükümetin devrilmesine müsamaha göstermez. bu nitelikteki eylemlere adli ve idari olarak müsamaha göstermek demokratik hukuk devletinin bizatihi inkarı anlamına gelmektedir."

Kuvvetler ayrılığının cari olduğu demokratik hukuk devletinde, yargısal faaliyetlerden dolayı yasama ve yürütmenin itham edilemeyeceğini, yargılama faaliyetinin bağımsız ve tarafsız mahkemelerin yetkisinde olduğunu vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"Mahkemelerin, tabi oldukları usuller çerçevesinde yaptıkları yargılama faaliyetlerine ve hüküm olarak ortaya koydukları iradeye herkes saygı göstermek zorundadır. Mahkeme kararlarının eleştirilmesi ile kararını veren hakimlere hakaret edilmesi veya hakimlerin tehdit edilmesi aynı çerçevede değerlendirilemez."

Aydın, "Davalının, kamuoyunda 'gezi davası' olarak bilinen ceza davasında yerel mahkemenin verdiği karar üzerinden, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan açıklamaları, yukarıda ifade edilen temel ilkelerin açık bir ihlali olduğu gibi Cumhurbaşkanımızın kişilik haklarına da ağır bir saldırıdır." ifadelerini kullandı.

Özel'in dava konusu beyanlarının ifade özgürlüğünün sınırlarını aştığını, kamusal tartışmalara katkı sunma kapasitesi olmadığına dikkati çeken Aydın, "Cumhurbaşkanımızın itibarına zarar veren, siyasi eleştiriden çok kişisel saldırı niteliğinde açıklamalardır. Sonuç olarak dava dilekçede ise 250 bin lira manevi tazminatın Özgür Özel'den tahsili ile mahkeme kararının yüksek tirajlı bir gazetede yayınlanması talep edilmiştir." ifadesini kullandı.

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Tazminat Özgür Özel Recep Tayyip Erdoğan

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