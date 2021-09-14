Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomide yükseliş mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "İşçilerle Buluşma" programına katıldı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Makro ekonomide dengeler tekrar yerine oturmaya başladı. Göstergeler ekonomideki pozitif yükselişin artarak süreceğine işaret ediyor.

Büyük ve güçlü Türkiye silüeti ufukta gözükmüştür.

Sembolü '2023 hedefleri' olan bu süreci devam ettirdiğimizde, evlatlarımıza hepimizin hayali olan bir ülke bırakacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

