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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomide yükseliş mesajı

14.09.2021 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki "İşçilerle Buluşma" programında yaptığı konuşmada, "Göstergeler ekonomideki pozitif yükselişin artarak süreceğine işaret ediyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomide yükseliş mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "İşçilerle Buluşma" programına katıldı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Makro ekonomide dengeler tekrar yerine oturmaya başladı. Göstergeler ekonomideki pozitif yükselişin artarak süreceğine işaret ediyor.

Büyük ve güçlü Türkiye silüeti ufukta gözükmüştür.

Sembolü '2023 hedefleri' olan bu süreci devam ettirdiğimizde, evlatlarımıza hepimizin hayali olan bir ülke bırakacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Ekonomi Recep Tayyip Erdoğan
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