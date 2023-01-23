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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç'teki skandallar zincirine sert sözler: İsveç bizden NATO desteği beklemesin

23.01.2023 19:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılma skandalı ve terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin Türkiye aleyhtarı alçak eylemine ilişkin sert ifadeler kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Buna izin verenlerin NATO'ya üyelik konusunda bizden destek beklemeyeceği açıktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç'teki skandallar zincirine sert sözler: İsveç bizden NATO desteği beklemesin

İsveç'in başkenti Stockholm'deki Türk Büyükelçiliğinin önünde, Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan tarafından Kur'an-ı Kerim'in yakılması ve terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin Türkiye aleyhtarı eylemlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sert tepki geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, İsveç'teki skandallar zinciri ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bireyin hak ve özgürlüklerinin sınırı, diğer insanların hak ve özgürlüklerinin başladığı yere kadardır. Bu anlayışa göre, hiçbir birey ne Müslümanların ne de diğer mensuplarının kutsallarını aşağılama taciz etme özgürlüğüne sahip değildir. Buna izin verenlerin NATO'ya üyelik konusunda bizden destek beklemeyeceği açıktır."

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İSVEÇ'TE NE OLMUŞTU?

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmış, kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.

Ardından başkent Stockholm'de Norra Bantorget Meydanı'nda toplanan terör örgütü PKK/YPG destekçileri, İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinde Türkiye ile yaptığı anlaşmanın iptalini istemişti.

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