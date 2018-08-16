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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mahmud Abbas ile kritik görüşme

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.08.2018 20:39 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bu akşam telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mahmud Abbas ile kritik görüşme

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre güncel konulara değinilen görüşmede Filistin Devlet Abbas, Filistin halkı olarak Türkiye’nin yanında yer aldıklarını vurguladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Mahmud Abbas

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