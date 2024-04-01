Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçimlerle ilgili ilk açıklama: 31 Mart bizim için bir bitiş değil dönüm noktasıdır

Türkiye, tarihi bir seçim gecesini daha geride bıraktı. Birçok ilde sürpriz sonuçlar ortaya çıkarken gözler liderlere çevrildi. Tarihinde ilk kez bir seçimlerde AK Parti'yi geride bırakan CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel zafer konuşması yaptı. Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim değerlendirmesine çevrilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapmak için İstanbul'dan Ankara'ya hareket etti. AK Parti Genel Merkezi önünde partililere seslenen Erdoğan 31 Mart seçimleriyle ilgili özeleştiri yaparak ilk olarak şu değerlendirmeleri yaptı.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Aziz milletim, kıymetli Ankaralılar sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Buradan tüm Türkiye'yi saygıyla selamlıyorum. Desteğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Milletçe İslam dünyası olarak Ramazan-ı şerifi idrak ediyoruz. Hepinizi tebrik ediyorum.

31 Mart seçimlerini demokrasimize yakışır bir şekilde tamamladık. Münferit olaylar dışında hadise yaşanmadı. Doğu ve Güneydoğu'da bölücü terör örgütün kölelerinin saldırılarını gördük. Türk demokrasisi rüştünü ispat etti. Millet iradesi sandıkta tecelli eder. Millet sözünü sandıkta söyler.

"BİTİŞ DEĞİL DÖNÜM NOKTASIDIR"

31 Mart bizim için bir bitiş değil; aslında bir dönüm noktasıdır. 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde de Türk milleti yine sandığı vesile kılarak mesajlarını siyasetçilere ulaştırmıştır. Sonuçlardan bağımsız olarak bu seçimin galibi öncelikle demokrasimiz, milli iradededir. Hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun 85 milyonun tamamıdır. Seçim maratonunda kazanan adaylardan önce Türkiye olmuştur, milletimiz olmuştur. Uğruna ağır bedeller ödediğimiz demokrasimiz olmuştur. Bugün AK Parti ve Cumhur İttifakı'na oy verenlerle birlikte demokratik haklarını kullanarak sandığın gücüne güç katan herkes kazanmıştır.

SANDIK GÖREVLİLERİNE TEŞEKKÜR

Buradan siyasi parti fark etmeksizin iradesini sandığa yansıtan tüm vatandaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyorum. Mesai harcayan seçim kurullarımıza, sandık görevlilerimize, emniyet mensuplarımıza samimi teşekkürlerimi iletiyorum. Gecenin bu saatinde sandık kurullarında görevlerini yaparak siz değerli kardeşlerime ayrıca şükranlarımı ifade ediyorum.

Belki de şimdi sahura kadar evde dertleşeceksiniz, hasbıhal edeceksiniz, ondan sonra sahur, yarın okullar tatil. Seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize, şehirlerimize, mahallelerimize, köylerimize hayırlı olmasını diliyorum.

"UMDUĞUMUZ NETİCEYİ ALAMADIK"

14-28 Mayıs seçimlerindeki zaferimizden 9 ay sonra maalesef yerel seçim imtihanından istediğimiz, umduğumuz neticeyi alamadık. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bu seçim sınavına da yoğun hazırlandık. Seçim takvimi işlemeye başladığı günden itibaren AK Parti kadroları sahadaydı. Teşkilat mensuplarımız, ittifak ortaklarımız uyum içerisinde olağanüstü özveriyle çalıştı, emek verdi.

Biz de son 2 aylık dönemde şahsım, 52 farklı şehrimizi ziyaret ettim. Oralarda mitingler yaptım. Halkımla bütünleştim. Kucaklaştım. Netice böyle oldu. Her olanda bir hayır vardır. Öyle diyor büyüklerimiz.

BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

Sayın Devlet Bahçeli'ye ve tüm MHP'li kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. İttifakımıza desteğini beyan eden diğer siyasi parti genel başkanları ve mensuplarına minnettarlığımı iletiyorum. Biz siyasi hayatımız boyunca milletle yürümüş bir kadroyuz, aynı burada olduğu gibi. Kardeşlerim bugüne kadar sabrın yanında olduk, demokrasinin, milli iradenin sandığın tarafında yer aldık. Bugünde aynı sorumlulukla hareket ediyoruz. Şimdiye kadar milletimizin kararını baş tacı etmekten geri durmadık. Bugün de seçilen adaylarımızı ayrı ayrı kutluyorum.

"MİLLET KARARINI VERMİŞTİR"

Görev sürelerince atalete kapılmadan temsil ettikleri şehrin taleplerini yerine getirmeye gayret edeceklerine bütün kalbimle inanıyorum. Biz de hükümet olarak şimdiye kadar olduğu gibi milletimizin oyuyla seçilmiş şehirlerin hayrına yapacakları işlerde desteklemeye devam edeceğiz. Millet sözünü söylemiş, kararını vermiştir.

"SONUÇLAR İRTİFA KAYBI YAŞADIĞIMIZI GÖSTERİYOR"

YSK önümüzdeki günlerde kesin sonuçları açıklayacaktır. Her siyasi parti seçim sonuçlarını analiz edecektir. Biz de partimizin organlarını açık yüreklilikle değerlendireceğiz, öz eleştirimizi cesaretle yapacağız. Sandık sonuçları bize ülkemiz genelinde mahalli idarelerde irtifa kaybı yaşadığımızı gösteriyor. Elbette yerel bazda yaşanan bu gerilemenin sebeplerini ayrıca masaya yatıracağız. Kaybettiğimiz her yerde seçim sonuçlarını değerlendireceğiz.

"GEREKLİ ADIMLARI ATACAĞIZ"

Milletimizin teveccühüne mazhar olduğumuz yerlerde bu güveni boşa çıkarmamak için her zamankinden daha fazla çalışacağız. Ama hiçbir surette milletimizin kararına hürmetsizlik etmeyeceğiz. Milletin takdirini sorgulamaktan bugüne kadar olduğu gibi yine uzak duracağız. Milletin sandıkta verdiği mesajları objektif şekilde akıl ve vicdan terazimizde tartarak gerekli adımları atacağız. Önümüzde 4-4,5 yıllık süre var. Bu süre zarfında yanlışlarımızı düzelteceğiz, eksikliklerimizi tamamlayacağız. Bir sonraki seçimlere olan dönemi kendimizi yenilediğimiz, hatalarımızı telafi edeceğiz.

"SEÇİM MARATONU ARTIK TAMAMLANDI"

Geçen sene bu zamanlar başlayan genel ve yerel seçim maratonu bugün artık tamamlanmıştır. Son 1 yıldır ülkemizi milletimizi ve ekonomimizi yoran seçim defterini bugün itibariyle kapanması büyük kazançtır. Türkiye'nin önünde hazine değerinde 4 yıldan fazla süre var. Bu zamanı değerlendirmemiz önemlidir. Milletin ve ülkenin vaktini çalacak tartışmalarla bu dönemi heba edemeyiz.

ENFLASYON MESAJI

Hem hükümette hem de yerel yönetimlerde mesuliyetlerimizin farkındayız. Deprem bölgesinin yeniden ihyası, ekonomik sıkıntılarımızın giderilmesi başta olmak üzere ülkemizin acil meselelerine daha fazla eğileceğiz. Ekonomide orta vadeli program ve 12. kalkınma programımızı kararlılıkla uyguladık bugüne kadar. Ülkemize, milletimize ve gelecek nesillere bedel ödetecek popülist adımlardan uzak durduk.

Enflasyon başta olmak üzere uyguladığımız ekonomik programımızın olumlu sonuçlarını yılın ikinci yarısında görmeye başlayacağız. İş dünyası, bürokrasi, tüccar, esnaf, işçi, öğrencilerimize kadar herkes k endi asıl gündemine odaklanabilecektir. İyice köşeye sıkıştırdığımız bölücü terör örgütüne ölümcül darbeyi mutlaka indireceğiz.





