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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli arasındaki kritik görüşme başladı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
26.06.2024 16:13
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki sürpriz görüşme başladı. Erdoğan ve Bahçeli seçim sonrası 29 Nisan ve 10 Mayıs'ta görüşmüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli arasındaki kritik görüşme başladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, dün yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi bugün saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edeceğini açıklamıştı. Sürpriz görüşme Külliye'de başladı.

Görüşmede siyasette normalleşme, terörle mücadele, Meclis çalışmaları, ekonomi, öğretmenlik meslek kanunu gibi konuların yer alması bekleniyor.

ERDOĞAN'DAN CUMHUR İTTİFAKI MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşme öncesinde AK Parti Grup Toplantısı'nda "MHP ile omuz omuza yürüyoruz. 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı kurulan Cumhur İttifakı sapasağlam ayaktadır. Birdir, bütündür, sarsılmadan ayakta kalacaktır." demişti.


Express


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Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
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