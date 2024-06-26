Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli arasındaki kritik görüşme başladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, dün yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi bugün saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edeceğini açıklamıştı. Sürpriz görüşme Külliye'de başladı.
Görüşmede siyasette normalleşme, terörle mücadele, Meclis çalışmaları, ekonomi, öğretmenlik meslek kanunu gibi konuların yer alması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşme öncesinde AK Parti Grup Toplantısı'nda "MHP ile omuz omuza yürüyoruz. 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı kurulan Cumhur İttifakı sapasağlam ayaktadır. Birdir, bütündür, sarsılmadan ayakta kalacaktır." demişti.