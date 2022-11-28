Cumhurbaşkanı Erdoğan ile genç kızın 'paraşüt' sohbeti sosyal medyada hızla yayıldı! Atatürk'ün sözlerini hatırlatarak ısrar edince...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile genç bir kızın 'paraşüt' sohbeti sosyal medyanın gündeminde. Konya'da toplu açılış sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gençlerle bir araya gelirken, o toplantıda Erdoğan ile bir genç kızla arasında geçen 'yamaç paraşütü' sohbeti sosyal medyada hızla yayıldı. İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile genç bir kızın 'paraşüt' sohbeti...

İŞTE SOSYAL MEDYADA HIZLA YAYILAN O DİYALOG:

Genç kız, "Ben Konya yamaç paraşütü sporcularındanım. Şu an kalkış ve iniş yaptığımız yerler hep toprak, çamur, taş ve dikenler. Bu bizim hem spor yaparken güvenliğimizi azaltıyor hem ekipmanlarımıza ciddi zarar veriyor. Güzel Konyamıza bir kalkış ve iniş pisti projesi yapabilir miyiz?" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genç kıza cevabı ise "Çok tehlikeli bir spor o ya... Böyle güzel bir kızımızı neden tehlikeye atalım." şeklinde oldu.

Bunun üstüne "Başkanım bütün güvenlik önlemlerimizi alıyoruz" diyen gence bir kez daha yanıt veren Erdoğan "Bence bunu bir daha gözden geçir ya" dedi.

Genç kız Erdoğan'a ise şöyle yanıt verdi:

"Başkanım ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü vardır; İstikbal göklerdedir diye..."

Erdoğan genç kızın bu sözü karşısında "Kızım o paraşütle uçmayı söylemedi ki" cevabını verdi.

O anlar sosyal medyada hızla yayıldı.



