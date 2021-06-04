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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "doğal gaz" müjdesi Zonguldak'ta sevinçle karşılandı

04.06.2021 23:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fatih Sondaj Gemisi'nin Sakarya gaz sahasındaki Amasra -1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptığını açıklaması, Zonguldak'ta vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "doğal gaz" müjdesi Zonguldak'ta sevinçle karşılandı

Kentte çok sayıda vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuoyunun merakla beklediği "müjde"yi açıklamasını heyecanla ekranlardan takip etti.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni müjdeyi açıkladı: Amasra -1 kuyusunda 135 milyar metreküplük doğal gaz bulunduSon dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni müjdeyi açıkladı: Amasra -1 kuyusunda 135 milyar metreküplük doğal gaz bulundu

Kent sakini Anıl Bal, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını heyecanla izlediklerini ve müjdeden de büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi.

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Bal, "Bulunan rezerv hem Zonguldak hem de ülkemiz için çok büyük bir nimet. İnşallah bu rezerv en kısa zamanda ekonomiye kazandırılır, özellikle Zonguldak'ımız için güzel olur. Bizim için önemli olan Zonguldak ve ülkemiz." diye konuştu.

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Maden işçisi Seyit Palaz da rezervin ülke için hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Biz de çok sevindik. Cumhurbaşkanımızdan duymamız da güzel oldu." dedi. (AA)

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Zonguldak Recep Tayyip Erdoğan

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