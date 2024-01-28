Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iddiası gündem oldu! Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken yanıt: 'İlginç şekilde doğrudur'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı konuşmada eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında bir iddiada bulundu. Erdoğan yaptığı açıklamada "Onun derdi de CHP içinde giderek artan ve bir tarafını da kendisinin oluşturduğu kavgayı gözlerden saklayarak sessiz sedasız yeniden genel başkanlık koltuğuna geri dönmek" dedi.

"İLGİNÇ ŞEKİLDE DOĞRUDUR"

Erdoğan'ın bu sözlerine Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamayla yanıt verdi. Erdoğan için "Sen sadede gel!" diyen Kılıçdaroğlu, "Cümleler ve hesaplar sana aittir ve ilginç şekilde doğrudur…" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından satır başları:

"Koltuk derdi olanın Allah belasını versin! Recep Tayyip Erdoğan sen sadede gel! Kuru simidin fiyatı 15 TL olmuş memleketimde...

Al sana 17.002 TL asgari ücret, 10.000 TL emekli maaşıyla, çay simit hesabı!

Cümleler ve hesaplar sana aittir ve ilginç şekilde doğrudur…

1 Simit 15 lira, 1 çay 10 lira. 3 çocuk hatun ve sen 5 kişilik bir aile. Gün 3 öğün, ay 30 gün. Bir çay bir simit 25 lira. Bir öğünde 125 lira. 3 öğünde 375 lira. Aylık 11 bin 250 TL.

Değerli kardeşlerim, bu zalim yönetim bu aziz millete 1 bardak çayla 1 simidi bile layık görmüyor. Bunların peşinden nasıl gideceksiniz?

Evin kirasını kim ödeyecek?

Elektrik parasını kim ödeyecek?

Su parasını kim ödeyecek?

Çoluk çocuğun okul masraflarını kim karşılayacak?

Soruyorum size. İşte ekonominin durumu bu..."

Koltuk derdi olanın Allah belasını versin! @RTErdogan Sen sadede gel! Kuru simidin fiyatı 15 TL olmuş memleketimde...



Al sana 17.002 TL asgari ücret, 10.000 TL emekli maaşıyla, çay simit hesabı!



Cümleler ve hesaplar sana aittir ve ilginç şekilde doğrudur…



1 Simit 15 lira,… pic.twitter.com/NqXCWmxMYD — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 28, 2024







