Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreninde gerginlik! AK Partililerle CHP'lilere arasında 'ayağa kalmadınız' tartışması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen ikinci tur seçimlerini kazanmasının ardından yeni süreç başladı. Milletvekillerinin yemin etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün yeminini etti ve göreve başladı.

AK PARTİLİLER AYAKTA ALKIŞLADI

Geçici Meclis Başkanı Bahçeli'nin yemin törenini başlatması ile birlikte Erdoğan, Genel Kurul'a davet edildi. Erdoğan, AK Parti ve MHP milletvekilleri tarafından ayakta alkışlandı.

CHP'Lİ VEKİLLER AYAĞA KALKMADI

CHP ve HDP milletvekilleri ise ayağa kalkmadı. Erdoğan, mazbatasını Bahçeli'nin elinden aldıktan sonra kürsüye geçerek yemin etti. Erdoğan, yemin ettikten sonra da dakikalarca alkışlandı. Yemin töreni, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Törenin ardından bazı AK Partili milletvekilleri, ayağa kalkmadıkları için CHP ve HDP'li vekillere tepki gösterince kısa süreli tartışma yaşandı.

Diğer yandan, Saadet, DEVA ve Gelecek Partili vekiller ise ayağa kalkarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alkışladı.

