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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi toplantısına katıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi toplantısına katıldı!

10.07.2024 20:32
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Atlantik Konseyi Devlet ve Hükümet Başkanları Oturumu'na katıldı. Erdoğan, toplantı öncesi salonda diğer liderlerle ayaküstü sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi toplantısına katıldı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin başkenti Washington’da NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katıldı. Erdoğan, toplantı öncesi salonda diğer liderlerle ayaküstü sohbet etti.

Zirvenin yapıldığı Walter E. Convention Center'a gelen Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından karşılandı.

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Karşılamanın ardından, NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları aile fotoğrafı çektirdi. Aile fotoğrafında Erdoğan'ın yanında İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra, NATO Atlantik Konseyi Devlet ve Hükümet Başkanları Oturumu'na katıldı.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Express
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NATO cumhurbaşkanı erdoğan
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