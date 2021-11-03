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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz açıklaması: Biraz sabır

03.11.2021 18:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti iktidarının 19. yıl dönümünde video mesaj yayınladı. Erdoğan, “Karadeniz’de doğal gaz olayı ile ilgili attığımız adımı neticelendirdiğimiz anda, doğal gazı çıkarmaya başladığımız anda inşallah müjdeyi vereceğiz. Biraz sabır” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde güven mektubu kabul töreninde gazetecilerin sorularına cevap verdi.

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Erdoğan, AK Parti iktidarının 19. yıl dönümüne ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“19 yıl içerisinde hamdolsun milletimizin teveccühü ile bugünlere geldik. Herhangi bir sıkıntıyı yaşamadan ülkemize hizmet yolunda sürekli artarak devam eden bir hizmet yolumuz oydu. Ülkemizin dört bir yanını biz alt yapı üst yapı hizmetleri ile donattık. Bu hizmet yarışımız hep devam ediyor. Bu konuda da asla fire vermedik.”

Bu süreç içinde sadece Türkiye içinde değil, dünyanın değişik ülkelerinde de hizmet yarışını devam ettirdiklerinin altını çizen Erdoğan, “Gördüğünüz gibi biz kıtaları dolaşıyoruz. Afrika’nın 52 ülkesini dolaştım, Amerika’nın, Latin Amerika olsun buralara defaatle dolaştım. Bunları dolaşırken sürekli olarak ülkemizin mesajını taşıdık. Tanınmayan ülkemizi buralara tanıttık. Hala da bu tanıtma süreci devam ediyor” diye konuştu.

TÜRKEVİ

BM binasının tam karşısında açılan Türkevi’nin üzerinde özellikle duran Erdoğan, “BM’nin tam karşısında Türkevi’ni 4,5 yılda bitirmiş olmamız, oraya böyle bir markayı kurmuş olmamız, bizim için değil, bizden sonra gelen nesiller için önemli bir marka olacak. Bütün bunlar bizden çok bizden sonra gelecek nesiller için de bir abide olacak” şeklinde konuştu.

"İNŞALLAH MÜJDEYİ VERECEĞİZ"

Türkiye’ye 19 yılda yapılan hizmetlerin bazılarından örnekler veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerjide Türkiye’nin birçok sıkıntıyı atlattığını ifade ederek şu açıklamalarda bulundu:

“Karadeniz’de doğal gaz olayı ile ilgili attığımız adımı neticelendirdiğimiz anda, doğal gazı çıkarmaya başladığımız anda inşallah müjdeyi vereceğiz. Biraz sabır. Oradan doğal gazı çıkarttığımız anda sadece devletin kasasına girmeyecek, aynı zamanda vatandaşımızın da kasasına girecek.” (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
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