Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Son asrın en büyük barbarlıklarından birine şahit oluyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü. Erdoğan, Abbas'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi girişinde karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Abbas, ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü. Erdoğan ve Abbas görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

7 Ekim'den bu yana Gazze'de masum insanlara karşı İsrail'in düzenlediği saldırıda 32 bine yakın Filistin'li şehit oldu. 2 milyona yakın Filistinli evini terketmek zorunda kaldı. 2.5 milyon Filistinli günlük temel ihtiyaçlarına ulaşamıyor. Masum insanların tepelerine bomba yağdırarak vahşice katlediyorlar. Son asrın en büyük barbarlarlıklarından birine şahit oluyoruz.

Mahmut Abbas kardeşime ülkem ve milletim adına taziyelerimi iletiyorum. Türkiye'nin Filistin meselesindeki duruşu ve hassasiyeti bellidir. İlk andan itibaren bölgeye insani yardımlarımızı ulaştırdık. Bine yakın yaralı ülkemizin değişik hastanelerinde tedavi görmeye devam ediyor.

Batılı güçlerin de sınırsız desteğiyle Netanyahu ve gözü dönmüş yönetimi, Filistin halkına yönelik apaçık bir soykırım uygulamaktadır. Netanyahu ve cinayet ortakları döktükleri hem damla kanın hesabını hukuk ve mahşeri vicdan önünde mutlaka verecektir.

"SAHRA HASTANESİ KURULMASI İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR"

Alınan tedbir kararına rağmen İsrail yönetimi kadın çocuk demeden kardeşlerimizi öldürmeyi, gıda sırası beklerken sivilleri katletmeyi sürdürmektedir. İsrail'in bu hukuk tanımaz tavrının en büyük sebebi Batılı güçlerin Holokost'taki günahlarından dolayı İsrail'e verdiği destektir.

Yaptığımız her görüşmede her yurt dışı ziyaretimizde işgal edilmiş Filistin topraklarındaki İsrail saldırıları gündemimizin ilk sırasında yer almıştır. Gazze'deki bir sahra hastanesini kurulması için çalışmalarımız devam ediyor.

İsrail- Filistin meselesine adil bir çözüm bulunmadığı takdirde Orta Doğu'da barışın olmayacağı anlaşılmıştır. Tam 151 gündür, son asrın en büyük barbarlıklarından birine şahit oluyoruz. Kalıcı barışın tek yolu 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin devletinin tesisidir.

İsrail'in yalan ve iftira ile Ajans'ı itibarsız hale getirmeye yönelik propagandalarına prim verilmemeli, mevcudiyetine halel getirilmemelidir. 'Sözde yerleşimciler' adı verilen, aslında Filistinlilere ait topraklara çöken, çalan gaspçıların eylemleri çözümün önündeki en büyük engellerden biridir. Artık sadece lafta kalan barış çabaları yerine teminatlara sahip adil bir barışa ihtiyaç duyulduğu apaçık ortadadır"

Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın sözleri şu şekilde;

Tekrar çok zor şartlarda halkımıza ve davamız açısından tekrar bir aradayız. Sayın İsrail'in halkımıza yönelik yürüttüğü katliama karşı ne yapılabilir konusunu ele aldık.

Türkiye'nin rolünü önemsiyoruz. Filistin halkının Gazze'den bir şekilde teçhir edilmesini kabul etmiyoruz.

Gazze Filistin devleti topraklarının ayrılmaz parçasıdır. Filistin BM'nin daimi üyesi olmalıdır. Bizim arzumuz bağımsız bie Filistin devletinin tanınmasıdır. İşgalci İsrail'in hiçbir planının kabul edilmesi mümkün değildir.

Filistin'e desteğinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a müteşekkiriz. Türkiye, Filistin halkına karşı kardeşlik temelinde tarihi sorumluluğuyla bütün sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getirmektedir.







