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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili sözlerine tepki

18.10.2021 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bürokratlarla ilgili sözlerine ilişkin, "Buradan, vesayet ve paralel yapı algısı oluşturmaya çalışarak, vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın her kesimini tehdit eden ve şaibe altında bırakanlar hakkında suç duyurusunda bulunuyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili sözlerine tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün 18 Ekim 2021. Kılıçdaroğlu'nun kamu kurumları ve görevlilerini şaibe altında bırakarak 'ahır, lağım, pislik, mafyatik düzen, militan' gibi hastalıklı ruh hallerini yansıtan ifadelerle vesayet özlemli tehditleri için verdiği tarih." ifadesini kullandı.

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"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUYORUM"

Cumhurbaşkanından, en alt kademedeki çalışanına kadar tüm kamu görevlilerinin, hukuk düzeni içerisinde ve yasal çerçevede büyük özveriyle görevlerini yerine getirdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şunları kaydetti:

"Aksi ile ilgili elinde bilgi ve belgesi olanlar bunları hemen yargıya taşır. Şayet gecikir veya geciktirir ise yukarıda kullandığı seviyesiz ifadelerin tamamının altında kalır. Buradan, vesayet ve paralel yapı algısı oluşturmaya çalışarak, vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın her kesimini tehdit eden ve şaibe altında bırakanlar hakkında suç duyurusunda bulunuyorum. Bu paralel yapılara hesap sorulmalıdır. Zalimleri bağışlamak milletimize cefadır. Bugünden itibaren Kılıçdaroğlu'nun vesayet özlemli tehditlerine karşı her bir kamu çalışanımız ve bürokratımız, milletimize olan hizmetine performansını katlayarak cevap verecektir. Hodri meydan."

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Fuat Oktay
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