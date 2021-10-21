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Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulundan 10 büyükelçinin Kavala açıklamasına tepki

21.10.2021 23:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulundan, 10 büyükelçinin tutuklu Osman Kavala'ya ilişkin açıklamaları konusunda, "Hangi saik ve sebeple olursa olsun, ülkemizde bağımsız ve tarafsız mahkemelerde görülmekte olan davalara dış müdahale çabalarını şiddetle reddediyoruz." değerlendirmesi yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulundan 10 büyükelçinin Kavala açıklamasına tepki

Kurulun sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, 10 ülkenin büyükelçisinin Türkiye'de yargı süreci devam eden Kavala ile ilgili açıklamasına tepki gösterildi.

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Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olarak egemenlik yetkilerini demokratik meşruiyete dayanan anayasal organları marifetiyle anayasa ve kanunlara uygun şekilde yerine getirdiğine işaret edilen açıklamada, temel erkler arasında yer alan yargı yetkisinin de bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanıldığı vurgulandı.

"TÜRKİYE ASLA KABUL ETMEZ VE HİÇBİR ZAMAN DA ETMEYECEKTİR"

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bilinmelidir ki güçlü ve bağımsız bir ülke olan Türkiye egemenlik yetkisinin bir fonksiyonu olan yargının millilik özelliğini zaafa uğratacak ve ulusal yargı yetkisinin kısmen ya da tamamen ülke dışı mercilere devredecek girişimleri asla kabul etmez ve hiçbir zaman da etmeyecektir.

Ayrıca hatırlatmak isteriz ki diplomatların bulundukları ülkenin yargısal süreçlerine ve yasalarına saygı gösterme zorunlulukları hem uluslararası hukukun bir gereği hem de dış misyonların uyması gereken tartışılmaz bir diplomatik kuraldır. Diplomatik bağışıklık ve ayrıcalıklar Türkiye'nin bağımsızlığına ve egemenlik haklarına karşı müdahalelerin aracı olamaz.

Sonuç olarak hangi saik ve sebeple olursa olsun, ülkemizde bağımsız ve tarafsız mahkemelerde görülmekte olan davalara dış müdahale çabalarını şiddetle reddediyoruz." (AA)

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