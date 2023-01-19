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Cüneyt Özdemir'in '14 Mayıs' yorumu gündem yarattı: "6'lı masanın önüne gollük pas atıldı"

19.01.2023 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim tarihiyle ilgili yaptığı açıklamaların etkisi sürerken, 14 Mayıs tarihiyle ilgili gazeteci Cüneyt Özdemir'den çok konuşulacak bir yorum geldi. Söz konusu tarihin seçilmesini iktidar tarafından muhalefete atılan 'gollük bir pas' olarak değerlendiren Özdemir, 'Yeter söz milletin' sloganının da ters etki yapabileceğini iddia etti.

Cüneyt Özdemir'in '14 Mayıs' yorumu gündem yarattı: "6'lı masanın önüne gollük pas atıldı"

14 Mayıs'ta Türkiye sandık başına gidiyor... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Mayıs'ta bu işi bitirelim" çıkışı sonrası yaptığı açıklamada Demokrat Parti'nin 73 yıl önce kazandığı seçime gönderme yaparak, seçim tarihi için 14 Mayıs'ı işaret etti.

ERDOĞAN SEÇİM İÇİN 14 MAYIS'I İŞARET ETTİ

AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rahmetli Menderes 14 Mayıs'ta 'Yeter, söz milletin' diyerek sandıktan ezici bir zaferle çıkmıştır. Aynı şekilde Rahmetli Özal, darbenin gölgesinde girdiği seçimde önemli bir başarı kazanmıştır. Biz de 'Artık hiçbir şey eskisi olmayacak' diyerek hükümete gelmiştik. 'Yeter, söz de karar da gelecek de milletindir' diyerek 2023'te milletimizin desteğine talibiz. Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün, Altılı Masa diyerek karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına, müstemleke heveslilere 'yeter' diyecektir." diye konuştu.

ERR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim tarihiyle ilgili açıklamaları gündem yaratırken, gözler 6'lı masaya çevrilmişti. 6'lı masadaki liderlerden de peş peşe 'hazırız' açıklamaları geldi.

MASA

14 MAYIS TARİHİYLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN YORUM

14 Mayıs tarihinin olası etkileri kulislerde konuşulmaya devam ederken gazeteci Cüneyt Özdemir'den dikkat çeken bir yorum geldi.

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CÜNEYT ÖZDEMİR: GOLLÜK PAS!

YouTube hesabından açıklamalarda bulunan Özdemir, '14 Mayıs' tarihinin seçilmesini iktidar tarafından muhalefete atılan 'gollük bir pas' olduğunu savundu.

AK Parti'nin 20 yıldır iktidarda olduğunu belirten Özdemir, 'Yeter söz milletin' sloganının da ters etki yapabileceğini iddia etti.

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Özdemir'in dikkat çeken açıklamaları şöyle:

Öyle bir pas atıldı ki 6'lı masanın önüne... Yani bu kadar yanlış bir tarih, bu kadar bir kötü benzetme yapılabilir. Dün Erdoğan, "seçim 14 Mayıs'ta olacak. 'Söz millletin' diyeceğiz" dedi.

Tıpkı nasıl, tek parti döneminin bittiği gibi...

Ama AK Parti içerisinden biri de demedi mi "Biz de 20 yıldır tek parti gibi olmadık mı acaba 'Söz milletin' diyoruz ama muhalefetin adı da Millet İttifakı"

Gollük pas yani bu. 6'lı masa bu pası nasıl değerlendirecek hep beraber göreceğiz.

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Cüneyt Özdemir seçim tarihi

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