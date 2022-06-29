Cildi kuruyan bebeklerin imdadına yetişen en iyi bebek yağı çeşitleri

Bebek masajının ebeveyn ve bebek arasındaki bağı güçlendirdiğini biliyor muydunuz? Bebeğinize daha kolay ve rahatlatıcı bir masaj yapmanızı sağlayan bebek yağını bebeğinize bölgesel olarak masaj yaparken veya banyo suyuna ekleyerek kullanabilirsiniz. Bu sayede bebeğinizde sevgi ve şefkat duygularını uyandıran temas ile onu güvende hissettirebilirsiniz. Gelin, sizler için seçtiğimiz en iyi bebek yağı ürünlerine birlikte bakalım.

1. Johnson's Baby Aloe Vera Bebek Yağı 300 ml

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Cildi hassas bebeklere özel üretilen bebek yağları, bebeğinizin cildinin nemlenmesini ve yumuşacık olmasını sağlar. 300 ml boyutuyla Johnson's Baby Aloe Vera Bebek Yağı, bebeğinizin cildinde koruyucu bariyer oluşturur. Dermatolojik olarak test edilen ürün, boya içermez ve tamamen doğal yağlardan oluşur. Banyodan sonra bebeğinizin ıslak cildine masaj yaparak uygulayabileceğiniz en iyi bebek yağı olan ürün, bebeğinizin teninde yağlı his bırakmadan anında emilir. İçeriğinde bulunan Aloe vera özü, bebeğinizin cildini rahatlatır. Alacağınıza pişman olmayacağınız bu ürünü incelemeye ne dersiniz?

2. Mustela Bebek Bakım Masaj Yağı 100 ml

Mustela Bebek Bakım Masaj Yağı ile yapacağınız masaj ile bebeklerinizi şımartmaya ne dersiniz? %99 doğal kökenli içerikler kullanılarak üretilen ve 100 ml boyutuna sahip bebek yağını bebeğiniz doğar doğmaz güvenle kullanmaya başlayabilirsiniz. Doğal içeriği ile bebeğinizin cildini yumuşatıp rahatlatan ürün, yoğun bakım ünitesindeki bebeklerde dahi kullanıma uygun. İçeriğinde bulunan avokado yağı ile cilt bariyerinin korunmasını sağlayan yağ, vegan içeriğe sahip. Sprey şişesi ile oldukça kolaylık sağlayan ürünü, bebeğinizin cildine nazik şekilde masaj yaparak uygulayabilir; böylece onu rahatlatabilirsiniz.

3. Hipp Babysanft Bebek Bakım Yağı 200 ml

İnce ve hassas ciltler için mükemmel bakım sağlayan Hipp Babysanft Bebek Bakım Yağı; içeriğinde paraben, renklendirici ve koruyucu içermiyor. Bebeğinizin tüm vücuduna uygulayabileceğiniz ürün, popo bölgesinde de nazik bir temizlik sağlıyor. Bebeklerin yanı sıra anneler de hamilelik döneminde artan cilt kuruluğu için bebek yağını kullanabiliyor. Yüksek kaliteye sahip olan en iyi bebek yağı, organik badem yağı içeriği ile cildin nemlenmesini ve korunmasına imkân tanıyor. Badem yağı, özellikle hassas ve kuru ciltlere sahip olanlar için en güvenilir nemlendiriciler arasında yer alıyor.

4. Nivea Baby Bebek Yağı 200 ml

Pamuk gibi bir cilde sahip olan bebeğinizin cilt bakımını Nivea Baby Bebek Yağı ile yapmayı denediniz mi? Tüm cilt tipleri için kullanıma uygun olan ürün; paraben, alkol, koruyucu ve boya içermiyor. Dermatolojik olarak test edilen ve onaylanan bebek yağı; bu sayede alerji riskini en aza indirir. Bebeğinizin cildini nemlendirirken aynı zamanda hassas bir temizlik sağlar. Badem yağı formülü ile ürün, bebeğinizin cildine nemi hapseder. Kolay kullanım kolaylığı vadeden bebek yağı ile hem bebeğinize hem kendinize masaj yapabilirsiniz.

5. Uni Baby Pudra Kokulu Bebek Yağı 200 ml

Bebeğinizi bebek yağı ile rahat bir uykuya hazırlayabileceğinizi biliyor muydunuz? Bebeğinizi banyo yaptırdıktan sonra Uni Baby Pudra Kokulu Bebek Yağı ile yapacağınız masaj, onun rahatlamasını ve güzel bir uyku uyumasını sağlar. Banyo yapmak, bebeğinizin derisinin açık ve vücudunu temiz hâle getirir. Bu nedenle banyo sonrası uygulanan bebek yağı, cilde daha iyi etki eder. Dermatolojik olarak ters edilen ürünün pH dengesi, bebeğinizin cildi ile uyumlu şekilde üretilir. Sprey şişesi ve hızlı emilen formülü ile vazgeçilmeziniz olabilecek bebek yağını hamilelikte oluşan çatlakların tedavisinde de kullanabilirsiniz.

6. Bübchen Bebek Yağı 200 ml

Bübchen Bebek Yağı, doğal içeriği ile cilde uyum sağlar. Özellikle bebeklerin altını temizledikten sonra bebek yağı kullanmak oldukça önemli taşır. Bebeğinizin tüm vücudunu nemlendirirken pişik oluşumunun da önüne geçebilmeniz bu sayede mümkün olur. Kalendula ekstresi içeren ürünü, her bez değişiminde temizlik ve bakım için kullanabilirsiniz. Bebek yağı yetişkinlerde kullanımı ile de oldukça ön plana çıkar. Ayçiçek yağı, badem yağı, jojoba yağı ve E vitamini içeren ürün; yetişkinler için de güzel bir nemlendirici görevi görür. Bebek yağı yüze faydaları sayesinde cildinizi nemlendirir ve makyajınızı kolayca temizlemenizde yardımcı olur.

7. Johnson's Baby Bedtime Bebek Yağı 300 ml

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Her anne ve baba, bebeğinin rahat bir uyku uyumasını ister. Natural Calm özleri ile zenginleştirilerek üretilen Johnson's Baby Bedtime Bebek Yağı, bebekleri uyku öncesi rahatlatır. Güvenilir içeriği ile bebeğinizin cildini nemlendiren ve rahatlamasını sağlayan ürün ile uyku öncesi yapacağınız masaj, bebeğinizin deliksiz bir uyku uyumasına yardımcı olur. "Bebek yağı nasıl kullanılır?" diye soru sorabilirsiniz. Avucunuza alacağınız bir miktar Johnson's Baby Bedtime Bebek Yağı'nı ellerinizde ovuşturarak ısıtın ve ardından bebeğinizin cildine nazikçe uygulayın. İşte bu kadar kolay!

8. Chicco Baby Moments Masaj Yağı 200 ml

Bebek yağı faydaları saymakla bitmiyor. Cilt nemlendirmekten saç bakımına kadar birçok alanda kullanılan bebek yağı, elinizin altından ayırmayacağınız bir ürün olabilir. Kuru bir saç deriniz varsa kepek oluşumunu önleyemiyor olabilirsiniz. Bebek yağı ile saç derinize yapacağınız masaj sayesinde saç deriniz nem dengesini korur. Chicco Baby Moments Masaj Yağı, pirinç kepeği yağı içerir. Bu yağ sayesinde cildiniz pamuk gibi olurken teniniz yağı hızlı şekilde emer. Hassas ciltlerde klinik olarak test edilen bu ürünü güvenle hem bebeğiniz hem kendiniz için kullanabilirsiniz.

9. Weleda Calendula Organik Parfümsüz Bebek Yağı 200 ml

Her ebeveyn, bebeği için en iyisini ister. Doğal içeriğiyle en iyi bebek yağı markaları arasında yer alan Weleda Calendula'nın Organik Parfümsüz Bebek Yağı, bebeğinizin cildine bakım yapar ve korur. Kalendula yani aynısefa çiçeği özleri ve organik susam yağıyla üretilen ürün, saf bir içeriğe sahip. Kalendula çiçeği özü, cildin yenilenmesini ve yumuşamasını desteklerken, susam yağı harika bir masaj deneyimi yaşatır. Tamamen kokusuz olan ve dermatolojik olarak test edilen bebek yağı, en hassas ciltlerde bile herhangi bir reaksiyona sebep olmaz. Vegan formülüyle oldukça dikkat çeken ürün, anne ve babalar için güven sağlar.

10. Dalin Bebek Yağı 300 ml

En kuru ciltlerde bile mükemmel nemlenme sağlayan Dalin Bebek Yağı, hipoalerjenik bir ürün. Alt temizliği ve masaj için uygun olan yağ, pişik oluşumunu engelleyerek bebeğinizin daha keyifli olmasını sağlar. Yenidoğan bebeklerde de güvenle kullanabileceğiniz ürünü banyo küvetine bir miktar dökerek veya banyo sonrası bebeğinizin cildine masaj yaparak kullanabilirsiniz. Bebek yağı ile masaj; uyku problemi, gaz problemi gibi birçok konuda size yardımcı olur. Bunun yanı sıra bebeğinizin duygusal gelişimi için de oldukça yararlı. Masaj sırasında bebek ve ebeveyn arasında fiziksel temas artacağı için arada güvenli bir bağ oluşmasına olanak sağlar.

11. Badger Organik Bebek Yağı 118 ml

Sadece dört adet organik içerikle üretilen Badger Organik Bebek Yağı, hiçbir zararlı madde içermez ve bebeğiniz için tamamen güvenilir. Ürünün içeriğindeki papatya ve nergis çiçeği yağı, bebeğinizi sakinleştirirken; zeytinyağı ve soğuk preslenmiş jojoba yağı, cildi nemlendirerek yumuşatır. Spreyli şişesi ile kolay kullanım sağlayan ürün 118 ml boyuta sahip. Bebeğinizin cildi çok hassas olduğu için bebek masajı yapmadan önce ellerinizin temiz ve tırnaklarınızın kısa olmasına dikkat etmelisiniz. Bebeğinize zarar vermemek için sert ve ani hareketler yapmadan bebek yağını kullanarak oldukça nazik hareketler ile masaj yapmalısınız.

12. Penaten Baby Bebek Bakım Yağı 500 ml

Penaten Baby Bebek Bakım Yağı, nem bakımından losyonlara göre on kat daha fazla etki gösterir. Ürünü ister bebeğinizin altını değiştirirken ister banyo sonrası kullanabilirsiniz. Bebeğinizin cildinin korunmasına yardımcı olan bebek yağı, gün boyu bebeğinizin teninin nemli kalmasını sağlar. Farmakopesi kalitesinde yağ içermeyen ürün, alerji riskini en aza indirme amacı ile formüle edilir. 500 ml boyutu sayesinde uzun süre kullanılan ürün, bebeğinizin rahat etmesini ve ona yaptığınız masajın daha etkili olmasına olanak tanır. Bebek yağını inceleyip güvenli şekilde sepetinize eklemeye ne dersiniz?

13. Incia Bebek Yağı 110 ml

Bebek yağı cilde faydaları ile bebeklerden yetişkinlere kadar herkesin vazgeçilmezi hâline gelmiş durumda. Cildinizin tüm ihtiyacını karşılayarak pürüzsüz bir cilt elde etmenizi sağlayan Incia Bebek Yağı; boya, paraben, silikon ve parafin içermiyor. Doğal yağlardan oluşan ürün, cildiniz tarafından kolayca emiliyor ve cildin elastik yapısını korumasına yardımcı oluyor. İçeriğinde zeytinyağı, aynısefa yağı, kayısı çekirdeği yağı, susam yağı, buğday ruşeym yağı, tatlı badem yağı, deve dikeni yağı, E vitamini ve jojoba yağı; ürünün en doğal bebek yağlarından biri olmasını sağlıyor. Cildinizin florası ile uyumlu yapıda olan ürüne şans vermek ister misiniz?

14. Ecowell Organik Bebe Yağı 100 ml

Ecowell Organik Bebe Yağı, susam yağı ve vişne yağı ile hazırlanmış bir formüle sahip. Bu özel formülün içinde A, D, E, K vitaminleri ve antioksidanlar bulunuyor. Peki, bebek yağı nerede kullanılır? Bebeğinizin cildine bebek yağı ile bölgesel olarak masaj yapabileceğiniz gibi ürünü, bebeğinizin bezini değiştirirken tahriş ve pişiği önlemek için kullanabilirsiniz. Ecowell Organik Bebe Yağı, bebeğinizin gözeneklerini tıkamaz ve yüksek oranda nemlendirerek cildini besler. Konağa karşı oldukça etkili olan ürünü bebeğinizin saç derisine de rahatlıkla uygulayabilirsiniz.

15. Babylabs Organik Bebek Yağı 120 ml

Hipoalerjenik ve organik ürün sertifikasına sahip Babylabs Organik Bebek Yağı, bebeğinizin cildini derinlemesine nemlendirir. Karın bölgesine uygulanan masaj, bebeklerde gaz sancısına ve kabızlığa oldukça iyi gelir. Bebeğinizi sırtüstü yatırdıktan sonra avcunuza bir miktar Babylabs Organik Bebek Yağı alın ve iki elinizi ovuşturarak ısıtın. Ardından bebeğinizin karnından bacağına doğru nazik hareketlerde sıvazlayın. Bebeğinizin bacaklarını havaya doğru kaldırın ve dizlerinden bükerek karnına doğru hafif bastırın. İçeriğinde organik papatya yağı, nergis yağı, aspur yağı ve E vitamini bulunan ürün ile bebeğinize karın masajı yapmaya ne dersiniz?

16. Sebamed Bebek Yağı 150 ml

Sebamed Bebek Yağı, bebeklerde düzenli olarak kullanıldığında pişiğe karşı koruma sağlıyor ve cildi yumuşatıyor. Bebeğinizin altını değiştirirken kullandığınız krem ve pudra atıklarını bebek yağına batırılmış pamuk ile kolay şekilde temizleyebilirsiniz. Gaz sancısı için bebeğinize ürünle masaj yaparak onu rahatlatabilirsiniz. Sebamed Bebek Yağı, bebeklerde olduğu gibi yetişkinlerde de kullanıma uygun. Ayrıca aşırı kuru ve hassas ciltlerde egzama gibi cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılan ürünü, egzama olan bölgeye mesaj yaparak uygulayabilirsiniz. Bu sayede ürün, deriyi yumuşatarak rahatlamanıza olanak tanıyor.