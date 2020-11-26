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Cyberpunk 2077'nin çıkış tarihi CD Projekt RED'in açıklamasıyla kesinleşti!

26.11.2020 14:39 | Son Güncelleme:
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Cyberpunk 2077'nin çıkış tarihi CD Projekt RED'in açıklamasıyla kesinleşti!

Cyberpunk 2077'nin çıkış tarihi için CD Projekt RED son açıklamasını yaptı. 3. çeyrek mali toplantısında yatırımcılarına Keanu Reeves'lı Cyberpunk 2077 için bilgi veren CD Projekt RED, Cyberpunk 2077 çıkış tarihini kesinleştirdi. Ancak yine de temkinli bir yaklaşım söz konusu.

Cyberpunk 2077 çıkış tarihi için gözler önce eylül ayına çevrilmişti hatırlarsanız. Daha sonra CD Projekt RED oyunu erteleme kararı almıştı. Bu oyuncular tarafından öngörülebilir bir karardı zira birçok AAA kalitedeki oyun, erteleme kararlarıyla gündeme geliyordu. Hele ki koronavirüs salgınının vurduğu 2020 yılında çalışmaların daha yavaş ilerlemesi, erteleme için kabul edilebilir bir gerekçe oldu. Kasım ayına ertelenen oyun için geliştirici firma, Cyberpunk 2077 gold sürümünün dahi hazırlandığını paylaştı. Bugüne dek gold sürüme ulaşıp ertelenen bir oyun olmamıştı. Bu yüzden oyunun kasım ayında bir erteleme daha alacağına ihtimal verilmiyordu. Ancak beklenmeyen oldu ve oyun son olarak 10 Aralık'a ertelendi. CD Projekt RED ise oyunun bu tarihte çıkacağından son derece emin.

CYBERPUNK 2077 10 ARALIK'TA 'KESİN' GELİYOR

CD Projekt RED, üçüncü çeyrek mali durum toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda yatırımcılara bilgi veren CD Projekt RED CFO'su Piotr Nielubowicz, Cyberpunk 2077 kesinlikle 10 Aralık'ta çıkış yapacağını açıkladı. Yani oyunun yayınlanmasına az bir süre kala bir erteleme daha olmayacak. Fakat bu noktada firmanın daha önceki açıklamaları akıllara geliyor.

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ÖNCEKİ TWİTTER PAYLAŞIMI DA ONAYLAMIŞTI

Cyberpunk 2077 çıkış tarihi için firma 26 Ekim tarihli bir paylaşıma yanıt vermişti. Paylaşımda oyunun 19 Kasım tarihinde yayınlanıp yayınlanmayacağı sorulmuştu. Cyberpunk 2077 resmi hesabı ise tıpkı Piotr Nielubowicz gibi oyunun 19 Kasım'da çıkacağını 'kesinlikle' onaylamıştı. Fakat oyun bu tweete rağmen yaklaşık 1 ay erteleme aldı.

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