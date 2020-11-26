Cyberpunk 2077'nin çıkış tarihi CD Projekt RED'in açıklamasıyla kesinleşti!

Cyberpunk 2077 çıkış tarihi için gözler önce eylül ayına çevrilmişti hatırlarsanız. Daha sonra CD Projekt RED oyunu erteleme kararı almıştı. Bu oyuncular tarafından öngörülebilir bir karardı zira birçok AAA kalitedeki oyun, erteleme kararlarıyla gündeme geliyordu. Hele ki koronavirüs salgınının vurduğu 2020 yılında çalışmaların daha yavaş ilerlemesi, erteleme için kabul edilebilir bir gerekçe oldu. Kasım ayına ertelenen oyun için geliştirici firma, Cyberpunk 2077 gold sürümünün dahi hazırlandığını paylaştı. Bugüne dek gold sürüme ulaşıp ertelenen bir oyun olmamıştı. Bu yüzden oyunun kasım ayında bir erteleme daha alacağına ihtimal verilmiyordu. Ancak beklenmeyen oldu ve oyun son olarak 10 Aralık'a ertelendi. CD Projekt RED ise oyunun bu tarihte çıkacağından son derece emin.

CYBERPUNK 2077 10 ARALIK'TA 'KESİN' GELİYOR

CD Projekt RED, üçüncü çeyrek mali durum toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda yatırımcılara bilgi veren CD Projekt RED CFO'su Piotr Nielubowicz, Cyberpunk 2077 kesinlikle 10 Aralık'ta çıkış yapacağını açıkladı. Yani oyunun yayınlanmasına az bir süre kala bir erteleme daha olmayacak. Fakat bu noktada firmanın daha önceki açıklamaları akıllara geliyor.