Daha genç ve dinç görünmek isteyenler için göz altı bakım ipuçları

Göz altı morluğu yetersiz uyku, alkol kullanımı, yoğun stres, fazla kafein alımı gibi etkenlerden kaynaklanabileceği gibi kimi zaman da hormonal bir durumdan kaynaklanabiliyor. Eğer doğru bir bakım rutinimiz yoksa göz altı sorunlarından kaçınamayabiliriz. Kozmetik teknolojisinin gelişen içerikleri bun soruna çözüm getiriyor. Size göz altındaki sorunlarınızı kökünden çözecek önerilerle geldik! Hazırsanız başlayalım!

1. Basit ve Etkili: Garnier Göz Altı Maskesi

Etkili bir göz altı bakımı, etkili ürünleri kullanmaktan geçer. Tıpkı yüzümüz için kullandığımız maskeler gibi göz altımız için de maske kullanmak akıllıca bir seçim. Bu noktada Garnier Nem Bombası serisi imdadımıza yetişiyor. İçeriğindeki hyaluronik asit ve C vitamini sayesinde göz altında biriken yorgun görünümü alır, kırışıklıklar için dolgun bir görünüm sağlar. Daha canlı ve daha eşit bir cilt tonunun oluşması konusunda destek olur. Ultra hafif formülü ile şişlikleri azaltır ve ferah bir görünüme kavuşturur. Bu ürünün etkili bir şekilde kullanılabilmesi için marka -4 derecede buzdolabında saklanmasını öneriyor, buraya dikkat!

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2. Nemlendirmeden Olmaz: Vichy Lictactiv Hyalu Mask

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Hyaluronik asitin dolgunlaştırıcı ve çizgi görünümünü azaltıcı etkisini bilmeyen var mı? Yoksa da bu harika ürünle tecrübe ederek öğrenebilir. %100 doğal kaynaklı hyaluronik asit içeren Vichy Lictavtiv Hyalu Mask'ın formülünde bulunan mikro koniler gece boyunca göz çevrenizde epidermal difüzyon sağlar. Yani nem dengesini düzenler ve onarıcı bir görev üstlenir. Böylece hem ince çizgi görünümü azalır, hem de gözlerin etrafındaki koyu halka görünümü hafifler. Düzenli kullanımda aydınlık görünen göz altlarına sahip olabilirsiniz.

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3. Göz Çevresini Aydınlatırken Kirpiklere de Bakım Yapın!

Göz çevresi bakımı deyince akla ilk gelen markalardan olan Lancome'un Advanced Genifique Yeux Light & Pearl ürünü, göz altlarınızda oluşan koyu halkalar ve kırışıklıklarla savaşır. Probiyotik türevleri ile geliştirilmiş zengin formülü sayesinde göz çevrenizi aydınlatır, canlı ve ferah bir görünüm sağlar. Düzenli olarak kullandığınızda pürüzsüzlük verir. Göz bakım serumunu uygulamak için yeterli miktarda göz çevrenize sürdükten sonra 360 derece dönebilen masaj aplikatörüyle masaj yapmanız yeterli. Masaj aplikatörü hem şişkinliğin azalmasına hem de rahatlamanıza yardımcı olur. Aynı zamanda kirpiklerinizi de besler ve bütünsel olarak mükemmel bir görünüm kazanmanıza yardım eder.

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4. Kafeinin Etkisine İnanamayacaksınız!

Kafeini fazla aldığınızda göz altı morluklarına neden olurken dışarıdan uyguladığınızda tam tersi bir etki yapıyor. Kulağa ilginç geliyor olsa da The Ordinary markasının Caffeine Solution %5 ürününü kullandıktan sonra göz altlarınızdaki değişime inanamayacaksınız. Kafein şişkin göz altlarını dinlendirirken aynı zamanda koyu renk halkaların oluşumunu önler. Göz çevresi hassas ve ince bir deri yüzeyi olduğu için orada bulunan kılcal damarların fazla genişlemesini engeller. Sadece kafein değil, yeşil çay yapraklarından saflaştırılarak elde edilen ve kısa adıyla ECGC olarak bilinen madde de göz altındaki koyu halkalarla savaşır.

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5. Retinol ile Yenilenme Zamanı!

Dr. Murad'ın kırışıklık görünümünü azaltan ve kolajen üretiminin artmasını sağlayan zenginleştirilmiş formülü cildinizi yenilemeye geliyor. Retinol'ün yenileyici özelliği göz altlarını ferah, aydınlık ve canlı bir görünüme kavuşturuyor. Hassas göz çevresi derisini güçlendirerek koyu halka görünümünü ve cilt tonu eşitsizliğini ortadan kaldırıyor. Gece veya gündüz fark etmeksizin kullanabileceğiniz bu ürün tüm cilt tipleri için uygun ve rahatlıkla kullanılabilir. Ancak marka, göz çevresinde denemeden önce ürünü cildinizde test etmenizi öneriyor.

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6. Aydınlanmanın Tam Zamanı!

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Embryolisse markasının Radiant Eye ürünü göz çevresini aydınlatmak için özel bir formüle sahip. Hassas ve ince yapıdaki göz çevresini nemlendirirken aynı zamanda ince kırışıklıkların giderilmesini sağlar ve kaz ayaklarının oluşumunu önler. Özellikle koyu halka görünümü veya şişlikler, göz altı torbaları için uygun bir ürün arıyorsanız Embryolisse Radiant Eye'ı tercih edebilirsiniz. Göz çevrenizdeki yorgunluğun izlerini alarak daha taze, daha sağlıklı ve yenilenmiş bir görünüm kazandırır. Üstelik stick başlığı sayesinde içten dışa doğru kolayca uygulanabilir.

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7. Mineral Bakım ile Tazelenmiş Bir Görünüm!

Hyaluronik asit içeriği sayesinde cilde canlı ve dolgun bir görünüm kazandıran Vichy Mineral 89 ürünü, zenginleştirilmiş mineral formülüyle listede yerini almayı hak ediyor. İnce kırışıklıkların derinleşmesini önlerken aynı zamanda göz altlarındaki yorgun görünümü alıyor. Koyu halka oluşumunun önüne geçerek etkin bir bakım sağlıyor. Parfüm ve boya içermemesi ile dikkat çeken bu ürünün nemlendirici özelliği oldukça fazla. Neredeyse tüm gün boyunca göz çevrenizin nemli kalmasını sağlıyor. Parmak uçlarınızla göz çevrenize yedirerek ve dairesel hareketlerle masaj yaparak uygulayabilirsiniz.

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8. Gua Sha Taşının Büyüsü Gözlerinize Değsin!

Eski inanışlarda kadim bilgeler tarafından şifalı ve gençleştirici olarak kullanılan Gua Sha taşı son zamanların trendleri arasında. Pembe kuvars, yeşim taşı veya beyaz onix taşı gibi doğal taşlardan oluşan bu ürün, cilde düzenli olarak uygulandığında kan dolaşımını artıyor. Kan dolaşımı artan cilt canlı ve sağlıklı bir görünüme kavuşurken, hem göz altlarındaki şişlikler hem de yüzde biriken ödemler azalıyor. Aynı zamanda yaşlanma belirtilerinin de önüne geçiyor. Bu doğal taşları buzdolabında bekleterek sabahları göz çevrenize ve yüzünüze uyguladığınızda sonuç sizi de şaşırtacak!

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9. Foreo İris Eye Massager ile Aydınlık Bakışlara Sahip Olun!

Foreo'nun İris Eye Massager ürünü ile göz çevrenize nazik bir masaj yaparak göz altı torbalarının ve koyu halkalarının oluşumunu engelleyebilirsiniz. Masaj sayesinde hem daha gergin hem de aydınlanmış bir göz çevresi görünümü kazanabilirsiniz. Titreşimleri sayesinde kan dolaşımını artırır ve canlılık sağlar. Şişkinliği gidererek ödem oluşumunu önler. Pratik ve etkin kullanımı size bolca zaman kazandırır. Bu ürünü dilediğiniz göz altı serumu veya kremi ile birlikte kullanabilirsiniz. Herhangi bir zorluğu, zahmeti yok!

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10. Ne Yaparsanız Yapın Kapanmıyorsa Nars'a Başvurun!



Yapabileceğiniz tüm bakımları yapmanıza rağmen hala düzelmeyen göz altı kusurlarınız varsa, o zaman size önerebileceğimiz harika bir concealer var. Nars markasının bu ürünü cilt tonunuzu eşitler, koyu renk halka görünümünü ve ince çizgileri profesyonel bir şekilde kapatır. Sadece göz çevrenizi değil, yüzünüzde de lokal olarak birçok bölgede uygulayabilirsiniz. Eşitlenmiş taze bir görünüm sunmasının yanı sıra göz çevreni kurutmaz ve yormaz. Nazikçe temizlenebilir ve fırça başlığı sayesinde kolay uygulanabilir.

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