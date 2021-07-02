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Dalgın anne, bebeğini önce düşürdü sonra üstüne bastı

02.07.2021 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçekmece'de kaldırımdan yola inen Suriyeli anne, bebeğini arabasından düşürdü. Bebeğin düştüğünü fark etmeyen kadın, arabayla üstünden geçti. Dalgın anne çocuğun düştüğünü, üstüne basınca fark ederken, o anlar kameralara yansıdı.

Olay dün sabah saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu anne, arabaya koyduğu bebeğiyle yola inmek istedi. Arabada kemeri bağlanmayan bebek, yola düştü. Bebeğin düştüğünü görmeyen anne bebek arabasıyla üzerinden geçti. Daha sonra kendisi de bebeğin üstüne basınca düştüğünü fark etti. Bebeği yerden kaldıran kadın, hastaneye götürdü. Yaşanan bu anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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"ÜZERİNDEN GEÇMEK ZORUNDA KALDI"

İş yerinin önünde yaşanan olayı anlatan Adnan Poyraz, "Sabah saatlerinde Suriye uyruklu bir kadın kaldırmadan geçmek istedi. Bebek arabasının kelepçelerini bağlamadığı için çocuk yere düştü. Fark etmemişti. Bu nedenle üzerinden geçti. Çocuğu ardından alıp hastaneye götürdü. Çocuğun durumunda bir şey yok." dedi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Küçükçekmece
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