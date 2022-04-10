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Damacanaya zam geldi! Vatandaşlar çözümü böyle buldu

10.04.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da damacana suyun fiyatı yapılan peş peşe zamların sonrasında 30 lirayı buldu. Zamlar sonrası çözüm arayan birçok kişi, su doldurmak için ormanlık alanların çevresindeki çeşmelere gelmeye başladı. Sarıyer'deki bir mahallede bulunan çeşmeye gelenler yanlarında getirdikleri damacanaları ve pet şişeleri doldurup evlerine dönüyor.

Damacanaya zam geldi! Vatandaşlar çözümü böyle buldu

Damacana suyun fiyatı yapılan peş peşe zamların ardından 30 lirayı buldu. İstanbul Sarıyer Maden Mahallesi'nde bulunan vatandaşlar zamlar sonrası çözümü çeşmelere gidip su doldurmada buldu. Yanında getirdiği 6 damacana ve çok sayıda 5 litrelik şişeyi çeşmeden dolduran Yüksel Çıtak , "Marketten su almak istemiyoruz şu anda. Çok pahalı. Küçücük su 10 lira, damacanalar 28-30 lira" dedi. Getirdiği 4 damacanaya çeşmeden içme suyu dolduran Veyis Çelik "Bu suyu çaya, içmeye kullanıyoruz. Tadı güzel fena değil. Tahlil yaptırmadık ama bilemiyorum, herkes alıyor. Diğer insanlara da güvenip kullanıyoruz" dedi.

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"SON ZAMLARDAN SONRA MECBUR KALDIK"

Sarıyer Maden Mahallesi'ndeki çeşmeye gün boyu çok sayıda kişi geliyor. Gelenler, yanlarında getirdikleri damacanaları, pet şişeleri, çeşmeden doldurup, yollarına devam ediyor. Getirdiği 4 damacanaya çeşmeden içme suyu dolduran Veyis Çelik, "Son zamlardan sonra mecbur kaldık. En son aldığımızda 26 liraydı, zam gelecekti. 30 olmuştur şu an. Bundan önce 14 liraya falan alıyorduk. Bu suyu çaya, içmeye kullanıyoruz. Tadı güzel fena değil. Tahlil yaptırmadık ama bilemiyorum, herkes alıyor. Diğer insanlara da güvenip kullanıyoruz" dedi.

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"MARKERLERDEKİ EN KALİTELİ SULARDAN DA ÇOK İYİ"

Yanında getirdiği 6 damacana ve çok sayıda 5 litrelik şişeyi çeşmeden dolduran Yüksel Çıtak ise, "Marketten su almak istemiyoruz şu anda. Çok pahalı sular. Küçücük su 10 lira, damacanalar 28-30 lira. İnsanlar buradan doldurmak zorunda yani. Dar gelirliler ne yapsın 30 lira suya para mı versin? Belediye tarafından analizden geçiriliyor. Biz bugüne kadar hiçbir sıkıntı yaşamadık. Marketlerdeki en kaliteli sulardan da çok iyi. Taşıması zor olsa da katlanıyoruz" diye konuştu.

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"MÜŞTERİ YENİ BAŞLAYACAKSA 75 LİRA VERİYOR"

Su bayisi sahibi Ahmet Çap ise "Mazot zammından sonra, bizim 11 liraya sattığımız su 16 lira oldu. Biz taban fiyat uyguluyoruz, diğer firmalarla fiyatlarımız kıyaslanamaz. Müşteriler zamlardan sonra arıtmaya dönmeye başladı. Bazı yerlerde çeşmeden doldurmaya başladılar. Bunlar da bizi etkiliyor. Pet grubunda çok fazla zam var. Hammaddeden bu zamların olduğu söyleniyor. 12 tanesi 12 liraydı, şu an 23 lira. Boş damacana şu an 75 lira. Müşteri yeni başlayacaksa 75 lira veriyor. Olan müşteri ile devam etmek zorunda kaldık" dedi.

Kaynak: DHA

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