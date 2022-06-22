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  4. Damada bir garip hediye! Düğünde altın yerine bunu taktılar, görenler şaştı kaldı

Damada bir garip hediye! Düğünde altın yerine bunu taktılar, görenler şaştı kaldı

22.06.2022 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da akü dükkânı işleten Oğuzhan Çabuk'a düğününde arkadaşları takı yerine akü ve kutup başlarından yaptıkları beşi bir yerde taktı. Yakın çevresinin 'akücü' diye hitap ettiği damat, eşi ile birlikte gelen hediye karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. "Bu hediyenin gelmesi de beni mesleğimle tamamladı diyebilirim" ifadelerini kullanan Çabuk, arkadaşlarının ilginç düğün hediyesini iş yerinde sergiliyor ve onu ömür boyu saklamayı düşünüyor.

Sakarya'da akü dükkânı işleten Oğuzhan Çabuk, Erenler ilçesindeki bir düğün salonunda dünya evine girdi. Takı töreninde çiftin yakınları altın ve para takmak için sıraya girdi. Davetlilerden bazıları altın takarken, bazıları da para taktı. Oğuzhan Çabuk'un arkadaşları ise damada sürpriz yaptı. Yakın çevresinin 'akücü' diye hitap ettiği damada arkadaşları, takı yerine akü ve kutup başlarından yaptıkları beşi bir yerde taktı. Şaşkınlığını gizleyemeyen çift, unutulmaz bir düğün hediyesine sahip oldu. Damada takı olarak akü ve kutup başlarından yapılan beşi bir yerde takılması davetlilerin de ilgisini çekti. Oğuzhan Çabuk, arkadaşlarının ilginç düğün hediyesini iş yerinde sergiliyor.

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"TAKI ESNASINDA AKÜYÜ GÖRÜNCE ŞAŞIRDIM"

Arkadaşlarının düğün takısını görünce şaşkınlığını gizleyemediğini söyleyen Çabuk, "Çok sıra dışı bir şey. Biz daha öncesinde böyle bir şeyin de başımıza geleceğini tahmin etmedik. Bunu hiç görmemiştik. Takı esnasında aküyü görünce şaşırdım, böyle bir sürprizi beklemiyordum. Kutup başları ile birlikte beşi bir yerde yapmaları çok şaşırtan bir fikir. Hiç düşünemeyeceğim bir sürpriz oldu ve düğünümüze anı olarak kaldı.

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İş yerimde bu aküyü saklıyor ve sergiliyorum. Arkadaşlarım bu konuda unutulamayacak bir hediye verdi bana, bunu ömür boyu saklamayı düşünüyorum. Dükkâna geldiğimde her gün onu güzelce temizliyorum ve ofisimin baş köşesinde duruyor. Eşim de şaşırdı o anda, hiç böyle bir şey beklemiyordu. O da şaşkınlığını gizleyemedi" dedi.

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"BU HEDİYENİN GELMESİ BENİ MESLEĞİMLE TAMAMLADI"

Yakın çevresinin kendisine Oğuzhan yerine 'akücü' diyerek hitap ettiğini ifade eden Çabuk, "Mesleğime küçük yaşlardan bu yana ilgi duymam dolayısıyla arkadaşlarım bana böyle bir sürprizi uygun görmüşler. Ben bu meslekle bağdaşmışım. Çoğu arkadaşlarım ve müşterim bana ismim yerine 'akücü' diye hitap ederler. Bu hediyenin gelmesi de beni mesleğimle tamamladı diyebilirim" diye konuştu. (İHA)

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Sakarya
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