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  4. Damat da şaşırdı! Gelin arabasının önünü pos makinesi ile kesti

Damat da şaşırdı! Gelin arabasının önünü pos makinesi ile kesti

03.10.2023 11:01 | Son Güncelleme:
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Esenyurt’ta gelin arabasının önünü kesen çocuk nakit parası olmayan damattan pos makinesi ile bahşiş aldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Damat da şaşırdı! Gelin arabasının önünü pos makinesi ile kesti

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir markette çırak olarak çalışan çocuk, dükkana gelen müşterinin damat olduğunu öğrenince kendisinden bahşiş vermesini istedi.

DAMAT, 'NAKİT PARA YOK' DEYİNCE...

Ancak damat yanında nakit para olmadığını söyleyerek marketten ayrıldı ve gelin arabasına binerek hareket etti. Bunun üzerine çalıştığı iş yerindeki pos makinesini alan çocuk, gelin arabasının önünü keserek aracın hareket etmesine izin vermedi.

POS MAKİNESİ İLE BAHŞİŞ

Pos makinesini uzatan çocuk, damattan 30 TL bahşiş istediğini belirterek kredi kartını okutmasını istedi. Kredi kartını okutan damat işlerinin olduğunu ve geç kaldığını belirterek gitmek isteyince çırak ise pos makinesinin onay vermesini ve öyle gitmesini söyledi.

Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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bahşiş gelin arabası

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