Dedektif gibi iz süren avukat müteahhidin iddiasını 'Google Earth' ile çürüttü! 'C6 diye bir beton kalitesi yok'

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat günü yaşanan depremlerde 11 şehir ağır hasar aldı. On binlerce insanın hayatını kaybettiği depremlerde Adana'da da 11 bina yıkıldı. Depremde merkez Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi’nde bulunan 14 katlı İhsan Bayram Sitesi’nin C Bloğu da yerle bir oldu. 1997 yılında inşa edilmesine rağmen, 26 yıldır ‘İskan izni’ verilmeyen binanın enkazından 82 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, sadece 6 kişi hayatta kaldı.

MÜTEAHHİT VE İNŞAAT MÜHENDİSİNE 22.5 YIL HAPİS CEZASI İSTENDİ

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde oluşturulan ‘Deprem Soruşturma Bürosu’, İhsan Bayram Sitesi’nin yıkılan bloğuyla ilgili soruşturmasını tamamladı. Hazırlanan iddianame Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Davanın tutuklu sanıkları müteahhit C.G. ve inşaat mühendisi F.I. hakkında, ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak’ suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası istendi.

MÜTEAHHİTTEN İLGİNÇ SAVUNMA

Müteahhit C.G., inşaatı 2000 yılında F.I.'dan devraldığında C Blok’un 4, B Blok’un da 6. katta olduğu iddiasını mahkemede savundu. Ayrıca C.G., 2006 yılında inşaatı tamamlanıp, 2007 yılında oturuma geçilen C Blok’un zemin katında düğün salonu için kolonlarla oynama yapıldığı, aynı binanın 6. katında da büyük bir tadilat yapıldığını öne sürdü.

İnşaat Mühendisi F.I. da ifadesinde, “1985-86 yıllarında şirketi 4 ortağımla birlikte kurdum. Sonrasında diğer 3 ortak hisselerini devretti ve sadece ben, M.Ç. ile iki ortak olarak kaldık. 1999 yılında da M.Ç. ile anlaşmazlığa düşünce şirketi tasfiye ettik. İhsan Bayram Sitesi’nin bulunduğu araziye inşaatı yapmak için ‘İ.’ adlı firmamız üzerinden yapı ruhsatı aldık” dedi.

AVUKAT DEDEKTİF GİBİ İZ SÜRDÜ

C.G. ve F.I.'nın tutuklu yargılamaları devam ederken 82 kişinin hayatını kaybettiği sitede yakınlarını kaybeden Avukat Nazan Akça Subaşı dedektif gibi iz sürdü. Avukat Subaşı’nın araştırmasıyla dava dosyasına da giren delillere göre, o dönemdeki ‘Google Earth’ haritası müteahhidin iddialarını yalanladı. İhsan Bayram Sitesi’nin A Blok’unun temel seviyesinde B Blok’un inşaat halinde, C Blok’un da inşaatına başlanmadığı ortaya çıktı.

KOLON KESME İDDİALARI ASILSIZ ÇIKTI

Ayrıca yıkılan apartmandan alınan karot örneklerinde binada yumurta büyüklüğünde taşların kullanıldığı, beton kalitesinin ‘C6’ olduğu öğrenildi. Binadaki kolon kesilme iddialarının da asılsız olduğu mahkeme tutanaklarına girdi.

"MÜTEAHHİT VE İNŞAAT MÜHENDİSİ SUÇU BİRBİRİNE ATTI"

Konuyla ilgili Avukat Nazan Akça Subaşı, İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Subaşı, “İhsan Bayram Sitesi’nin C bloğu depremin ilk 20 saniyesinde yıkılan ve 82 kişinin enkaz altında can verdiği bina. İhsan Bayram Sitesi’nin müteahhidi C.G. ve İnşaat Mühendisi F.I. 14 Şubat’ta yakalandı. Her ikisi de birbirine suçu atmaya başladı. Müteahhit ifadesinde, ‘Ben buranın inşaatına temelden başlamadım. C bloğun inşaatına başladığımda ilk 4 katı yapılmıştı. Temel çürük olduğu için bina yıkıldı. Benim yaptığım diğer bloklar yıkılmadı’ ifadelerini kullanıyor” diye konuştu.

"MÜTEAHHİDİN SAVUNMASINI 'GOOGLE EARTH' ÇÜRÜTTÜ"

Dedektif gibi iz sürdüğünü ve müteahhidin iddialarını çürüttüğünü belirten Subaşı, “Bu ifadelerin üzerine ben de ‘Google Earth’te bir şeyler bulabilir miyim diye düşünüp araştırdım. Ayrıca C.G. isimli müteahhit ile İ.B.'nin 13 sene önce davalaştıklarını öğrenip bu davayı arşivden çıkarttım. ‘Google Earth’te bulunan 2000 yılındaki görüntülerde 1 bloğun inşasının başladığı görülüyor ancak o da C blok değil B blok. Önce B blok sonra A blok ve en son da C blok yapılıyor. C.G. isimli müteahhit C bloğun başından sonuna kadar yapan kişi” ifadelerini kullandı.

"BİNAYI BAŞINDAN SONUNA KADAR YAPAN C.G."

C.G. ile İ.B.'nin davasına da ulaştığını anlatan Avukat Subaşı, daha sonra şunları söyledi:

“13 sene önce C.G. ve arsa sahibi İ.B. davalaşmış. Bu davada C.G.'nin avukatı da şu anda rahmetli oldu. Aynen şu ifadeleri yazmış; “Benim müvekkilim C.G. olmasaydı siz bu siteyi asla bitiremezdiniz. Çünkü C.G. inşaatı devraldığında sadece 1 bloğun ilk 4 katı yapılmıştı. Diğerlerinin temeli bile yapılmamıştı.” Bu ifadelerde de ilk 4 katı yapılan binada şu anda yıkılmayan ve ağır hasarlı olan B blok. Aslında bu detaylarla binayı başından sonuna kadar yapan kişinin C.G. olduğu belli.”

"BETON KALİTESİ C6 ÇIKTI"

Kendisinin de 5 sene boyunca İhsan Bayram Sitesi’nde oturduğunu ve 3 yakınını depremde kaybettiğini anlatan Avukat Nazan Akça Subaşı, “O binada hayatını kaybeden herkes benim komşum ve arkadaşım. Bu davanın benim için ayrı bir yeri var. O nedenle bu kadar uğraştım. Binadan alınan karot örneklerinde de binanın beton kalitesi C6 çıktı. C6 diye bir beton kalitesi yok. 1975 deprem yönetmeliğinde dahi C6 beton kalitesi kullanılmıyor” dedi. (İHA)