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'Deha Tuzcu' tepkileri çığ gibi yağdı! Discord skandalı sonrası fenomen Berkcan Güven sessizliğini bozdu: Annemle ölüm tehditleri alıyoruz

06.10.2024 16:12
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Discord uygulamasında patlak veren 'şantaj' görünümlü kurgu skandalının ardından sosyal medya fenomeni Berkcan Güven'e eleştiri okları yöneltildi. Söz konusu Discord kanalının sahibi olduğu öne sürülen Deha Tuzcu ile arkadaş olduğu iddia edilen Güven tepkilerin çığ gibi büyümesinin ardından peş peşe iki açıklama yaptı. Annesiyle birlikte ölüm tehditleri aldığını söyleyen Güven, Deha Tuzcu ile ilişkisi hakkında gelen tepkilere yanıt verdi.

'Deha Tuzcu' tepkileri çığ gibi yağdı! Discord skandalı sonrası fenomen Berkcan Güven sessizliğini bozdu: Annemle ölüm tehditleri alıyoruz

Deha Tuzcu adlı sosyal medya fenomeni, manevi değerleri aşağılayan ve özellikle de genç yaştaki kadınlara şiddeti, cinsel istismarı özendiren bir sosyal medya grubu ile ilişkili olduğu iddiasıyla gündemde. Dün bir kız çocuğunun kendisine şantaj yapıldığını, bu nedenle vücudunu kestiğini öne sürdüğü ancak sonradan kurgu olduğu ortaya çıkan videonun ardından herkes Deha Tuzcu'yu konuşmaya başladı. Bu sırada bir başka sosyal medya fenomeni Berkcan Güven de Deha Tuzcu ile arkadaş olduğu iddialarına yönelik sessizliğini bozdu.

MÜZİK GRUBU, "YATIRIMCIMIZ" İFADESİ...

Berkcan Güven, Deha Tuzcu ile müzik projesi dolayısıyla aynı ortamda bulunduğunu ancak bundan sonra aynı yerde bulunmayacaklarını vurguladı. Müzik grubundaki Killoki'nin Deha Tuzcu için "Yatırımcımız" demesine de "alkollü bir halde komik olmayan vasat bir şakasından ibaret" şeklinde açıklama yapan Güven, "Bu insanın hiçbir şekilde yanında durmuyorum, yaptıklarının arkasında asla değilim. Ortaya çıkan videoları gördükten sonra ben de aşırı rahatsızlık duyuyorum. Bu yayın olayında beni bıraktıkları aptalca durumlar sebebiyle o gün ilişiğimi kendisiyle kestim" dedi.

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"MÜZİK DOLAYISIYLA AYNI ORTAMDA TANIŞTIĞIM, BULUNDUĞUM BİR İNSAN"

Berkcan Güven'in sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklama şu şekilde:

"Organize bir şekilde bir fotoğraf ve hesabımı kapattığım fotoğrafı yan yana koyarak beni yemeye çalışmaya devam edin. Bu herif ne benim yatırımcım ne de can ciğer arkadaşım. Müzik dolayısıyla, müzik konusunda konuştuğum, aynı ortamda tanıştığım, bulunduğum bir insan. 'Sen Discord olaylarını nasıl bilmezsin' diyenler de, aramızda kendisiyle hayli yaş farkı var. Herkesin kendi hayatları var ve benim bir hayatım, işim var.

"ANNEM VE BEN TEHDİTLER ALIYORUZ"

Ben de videoları sizinle birlikte internette görüyorum.

Dünden beri annemin telefonuna 'Adresini bulduk, geleceğiz' minvalinde tehdit mesajları, bana ise ölüm mesajları geliyor.

Bu son açıklamam.

"DEHA TUZCU HİÇBİR ŞEKİLDE EKİBİMDE BULUNMUYOR"

  • Yayında bahsedilen Deha Tuzcu adlı arkadaşı o gün yayına kimse çağırmadı, kendisi orada ortak arkadaşımızı arabasıyla bırakırken kendi vasıtasıyla belirdi. Kendisi hiçbir şekilde benim ekibimde bulunmuyor. Bundan sonra da ne yanımda ne aynı yerde bulunabilir.

"'YATIRIMCIMIZ' DEMESİ VASAT BİR ŞAKA! MÜZİK GRUBUNU DURDURDUK"

  • Yayında 'Killoki' adlı arkadaşın 'Yatırımcımız' demesi kendisinin alkollü bir halde komik olmayan vasat bir şakasından ibaret. Bu muhabbetlerden ötürü 'killoki' ile kurmayı düşündüğümüz müzik grubunu bile durdurduk. (İçinde Deha zaten yoktu)

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"BU İNSANIN YAPTIKLARININ ARKASINDA ASLA DEĞİLİM"

  • Bu insanın hiçbir şekilde yanında durmuyorum, yaptıklarının arkasında asla değilim. Ortaya çıkan videoları gördükten sonra ben de aşırı rahatsızlık duyuyorum. Bu yayın olayında beni bıraktıkları aptalca durumlar sebebiyle o gün ilişiğimi kendisiyle kestim.

  • Ondan öncesinde de sanki kankammış, her gün ben bu adamla görüşüyormuşum gibi bir algı yapılması artık çok saçma.

Bu adam benim şarkıma benden habersiz girdi ve leaklendi.

"BENİM KİMSEDEN NE BİR KORKUM VAR NE BÖYLE APTAL DİSCORD BENZERİ OLAYLARLA İŞİM OLUR"

Toplumdaki nefretinizi bana yöneltmeye devam edebilirsiniz. EGM ve Ali Yerlikaya tagleyin. Beni araştırsınlar lütfen, bütün polis teşkilatına sesleniyorum. Benim kimseden ne bir korkum var ne böyle aptal Discord benzeri olaylarla işim olur. Başkalarına olan nefretinizi gelip kusmak istiyorsanız kusabilirsiniz.

10 bin tane futbolcu fotoğraflı insan organize şekilde linçlemeye devam etsin. 'Samiyen haber'i 10 ay önce blokladım Fenerbahçeli olduğum için. 18 yaşında takım fan sayfasının yaptığı bu saçma iftira sonucu olay nereye geldi. Tekrardan söylüyorum; nereye isterseniz beni şikayet edebilirsiniz. Bir suçum yok, içim rahat."

AVUKATI DA AÇIKLAMA PAYLAŞTI

Bu açıklaması tepkileri dindirmeyince Güven yine sosyal medya hesabından bir de avukatı aracılığıyla açıklama paylaştı. Güven ikinci açıklamasında da olaylarla bağlantısı olmadığını ifade etti.

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NE OLMUŞTU?

Dün yayılan videoda E.N.B. adlı kız çocuğu, sosyal medyadan şantaj ve tehdit nedeniyle kendisini kestiğini öne sürmüş, "Ben bu korkuyla yaşamaya çalışıyorum. Ben kendisini kesen bir insanım. Sürekli beni tehdit ediyorlar" demiş, kendisini tehdit ettiğini öne sürdüğü Discord kullanıcıların adlarını ifşa etmişti. Görüntüler hızla yayılırken büyük bir infial de uyandı.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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sosyal medya Şantaj Discord fenomen Sosyal medya fenomeni
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