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  4. Dehşete düşüren görüntü: 8 köpeğin kediyi telef ettiği anlar kamerada

Dehşete düşüren görüntü: 8 köpeğin kediyi telef ettiği anlar kamerada

21.06.2024 09:23
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kadir.gunduz kadir.gunduz
21.06.2024 09:23
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Hatay'da 8 köpeğin saldırısıyla telef olan kedinin kan donduran anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Dörtyol ilçesi Numuneevler Mahallesi'nde sokak kedisine 8 köpek saldırdı. Saldırı sonrası kedi telef oldu. Sabahın erken saatlerinde meydana gelen olay çevrede bulunan iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kan donduran görüntülerde; sokak köpeklerinin kedinin etrafını sardığı ve ağızlarında parçaladıkları anlar kameraya yansıdı. Mahallede yaşayan vatandaşlarsa köpeklere tepki gösterdiler.

Kedinin köpekler tarafından telef edilmesine tepki gösteren 63 yaşındaki Fahri Sarar, “Ufak çocukları parçalanması ve köpeklerin çocuklara saldırması, insanları korkar hale getirdi. Çocuklar korku içinde, hayvan sevgisi böyle olmaz. Belirli bir yerde toplanılsa, bakılsa orda hayvanlara daha güzel olur. Gönlüm dayanamadı, yaklaşık 8 tane köpek tek bir kediyi parçaladılar. Bütün millet de izledi bu durum ne olacak dayanamıyorum buna bir çare bulun bir şeyler yapın. Bir yere de gidemiyoruz köpekler aç, düzgün beslenmiyorlar çare bulunsun ifadelerini kullandı “ifadelerini kullandı.

Express


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Anahtar Kelimeler:
kedi köpek
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