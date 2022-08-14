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Demans riskini azaltmanın 3 yolu, Demans nedir? Belirtileri nelerdir?

14.08.2022 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demans en korkulan yaşlılık hastalıkları arasında bulunuyor. Yıllar geçtikçe demans hastalığına yakalanan kişi sayılarında artış gözlemleniyor. Uzmanlar demans hakkında uyarılarda bulunarak demans olma riskinizi azaltacak 3 yöntemi açıkladı.

Demans riskini azaltmanın 3 yolu, Demans nedir? Belirtileri nelerdir?

Demans, unutkanlık hastalıklarına verilen genel addır. Demans hafızayı, düşünmeyi ve sosyal becerileri etkiler. Beyin hücrelerinin zarar görmesi demansa neden olur. Genellikle belirli bir yaşın üzerinde görülen demans gündelik yaşamı etkileyecek boyuta gelerek hastanın en yakınındaki insanları bile tanıyamamasına yol açar. Dr Katy Bray, aktif kalmanın, yeni bir hobi veya spora başlamanın, iyi bir sosyal yaşam sürdürmenin demans risklerini azaltabileceğini belirtiyor. Dr. Bray, "Daha sağlıklı bir yaşam tarzı sürmek, bunama olasılığını yüzde 40'a kadar azaltabilir.” Diyor.

KENDİNİZE İYİ BAKMANIZ ÖNEMLİ

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Araştırma, çoğu demans vakasının, herhangi bir semptom görülmeden on ila 15 yıl önce beyinde başladığını bulmuştur, bu yüzden gençlikten itibaren kendinize iyi bakmanız önemlidir. Demansı önleyemeyebilirsiniz ancak riskleri azaltabilirsiniz.

DEMANS RİSK FAKTÖRLERİ

Yaş, bunama için en büyük risk faktörüdür. Dr Bray şunları söylüyor: “65-69 yaşları arasındaki 100 kişiden yaklaşık ikisinde bunama var ve bu rakam 85-89 yaşları arasında beşte bire çıkıyor. Kadınlar vakaların yüzde 65'ini oluşturuyor. Kadınların neden daha fazla etkilendiği tam olarak bilinmiyor ama kadınlar daha uzun yaşıyor.”

DEMANS RİSKİNİ AZALTMA YÖNTEMLERİ

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Dr Bray şunları söyledi: “Alkolü azaltın, sigara içmeyin, sağlıklı beslenin, sağlıklı kilonuzu koruyun, tansiyonunuzu düşük tutun, iyi bir gece uykusu alın ve egzersiz yapın. Kalbinize ve vücudunuza iyi bakın. O zaman beyninizi keskin ve sosyal tutun. Arkadaşlarınızla yürüyüşe çıkın, diğer insanlarla yeni bir hobi öğrenin veya bulmaca çözün.”

İşitme cihazı edinin: Hafif işitme kaybı olan kişilerde bunama gelişme olasılığı iki kat, orta derecede işitme kaybı olanlar için bu üç kat artar. Dr Bray, "İşitme cihazlarını sorun yaşar duymaz takmanız riski azaltabilir" dedi.

Depresyonu tedavi edin: Geç depresyona giren kişilerde bunama riski yüzde 70, orta yaştan beri depresyonda olanlar ise yüzde 80 daha fazla risk taşıyor.

Yalnız olmayın: Yalnızlık , yaklaşık yüzde 50 artmış riskle ilişkilidir.

DEMANS BELİRTİLERİ

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Hafıza: Son olayları, isimleri ve yüzleri düzenli olarak unutmak.

Tekrar: Giderek tekrar eden hale gelmek.

Eşyaları yanlış yerleştirme: Eşyaları düzenli olarak yanlış yerleştirmek veya garip yerlere koymak.

Karışıklık: Tarih veya günün saatinden emin olmamak.

Oryantasyon bozukluğu: Nerede olduğunuzdan emin olmamak veya özellikle tanıdık olmayan yerlerde kaybolmak.

Dil: Doğru kelimeleri bulma sorunları.

Ruh hali ve davranış: Ruh hali düşüklüğü, endişeli veya sinirli hale gelmek.

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demans yaşlılık hastalık unutkanlık demans hastalığı risk
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