MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Demet Özdemir süper minisiyle havuza girdi! İddialı pozları nefes kesti

Demet Özdemir süper minisiyle havuza girdi! İddialı pozları nefes kesti

19.06.2023 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şimdilerde Adım Farah dizisinde rol alan Demet Özdemir dizisinin sezon finali yapmasının ardından tatile çıktı. Bikinili pozlarıyla nefes kesen Özdemir bu defa da süper mini kıyafetiyle havuza girdi. Ünlü ismin iddialı pozlarına beğeni yağdı.

Demet Özdemir süper minisiyle havuza girdi! İddialı pozları nefes kesti

Oğuzhan Koç ile ayrılığı uzun süre gündemden düşmeyen Demet Özdemir, Adım Farah dizisinde oyunculuğu ve güzelliğiyle büyük beğeni toplamıştı. Dizisinin sezon finaline girmesinin ardından tatile giden Özdemir iddialı pozlarını peş peşe paylaştı.

demet-özdemir-süper-minisiyle-havuza-girdi

Güzelliği ile nefes kesen ünlü ismin pozlarına beğeni ve yorum yağdı. Özdemir'in paylaşımına takipçileri "Hep daha güzelsin", "Son fotoğrafa bayıldım", "Güzelliğe bakar mısınız", "Her zamanki gibi parlıyorsun" yorumlarında bulundu.

demet-özdemir-dekolteli-poz

31 yaşındaki Demet Özdemir dizisinin sezon finali yapmasının ardından soluğu Yunanistan'da aldı.

demet-özdemir-iddialı-poz

Kız arkadaşlarıyla tatil yapan Özdemir sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapıyor.

demet-özdemir-havuz-pozu

Daha önce leopar desenli bikinisiyle poz veren Demet Özdemir’in düzgün fiziği dikkat çekmiş ve sosyal medyada gündem olmuştu.

demet-özdemir-bikinili-poz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Transparan elbisesiyle mest etti! Dekolteli pozu dikkat çektiTransparan elbisesiyle mest etti! Dekolteli pozu dikkat çekti
'Artık kızını göremeyecek' iddiası'Artık kızını göremeyecek' iddiası
Mabel Matiz ve Melike Şahin'in konserleri iptal edildiMabel Matiz ve Melike Şahin'in konserleri iptal edildi
Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir Oğuzhan Koç yaşında

En Çok Okunan Haberler

Abdüllatif Şener'in açıklamaları sonrası başlayan tartışmalara Ümit Özdağ da katıldı

Abdüllatif Şener'in açıklamaları sonrası başlayan tartışmalara Ümit Özdağ da katıldı

İkinci toplantıya saatler kala hükümetten asgari ücret açıklaması!

İkinci toplantıya saatler kala hükümetten asgari ücret açıklaması!

Şiddetli yağışlar bir ilde daha hayatı felç etti! Vatandaşlara kritik uyarı geldi: Yola çıkmayın

Şiddetli yağışlar bir ilde daha hayatı felç etti! Vatandaşlara kritik uyarı geldi: Yola çıkmayın

Tüm parasıyla araba aldı! Başına gelmeyen kalmadı

Tüm parasıyla araba aldı! Başına gelmeyen kalmadı

Tamamen transparan giyen Gülşen nefes kesti!

Tamamen transparan giyen Gülşen nefes kesti!

İsmail Kartal'ın oğlu ateşi yaktı!

İsmail Kartal'ın oğlu ateşi yaktı!

GÜNÜN VİDEOSU

Akıllı inek yaya geçidinde kendisini karşıya geçirmesi için sahibini bekliyor
Akıllı inek yaya geçidinde kendisini karşıya geçirmesi için sahibini bekliyor

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

Crocs ile sürekli kopan, yıpranan parmak arası terliklere son!

Crocs ile sürekli kopan, yıpranan parmak arası terliklere son!

Yaşına kimse inanmıyor! Uzun yaşamının sırrını paylaştı

Yaşına kimse inanmıyor! Uzun yaşamının sırrını paylaştı

Köpek balığıyla burun buruna geldi

Köpek balığıyla burun buruna geldi

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.