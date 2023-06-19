Demet Özdemir süper minisiyle havuza girdi! İddialı pozları nefes kesti

Oğuzhan Koç ile ayrılığı uzun süre gündemden düşmeyen Demet Özdemir, Adım Farah dizisinde oyunculuğu ve güzelliğiyle büyük beğeni toplamıştı. Dizisinin sezon finaline girmesinin ardından tatile giden Özdemir iddialı pozlarını peş peşe paylaştı.

Güzelliği ile nefes kesen ünlü ismin pozlarına beğeni ve yorum yağdı. Özdemir'in paylaşımına takipçileri "Hep daha güzelsin", "Son fotoğrafa bayıldım", "Güzelliğe bakar mısınız", "Her zamanki gibi parlıyorsun" yorumlarında bulundu.

31 yaşındaki Demet Özdemir dizisinin sezon finali yapmasının ardından soluğu Yunanistan'da aldı.

Kız arkadaşlarıyla tatil yapan Özdemir sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapıyor.

Daha önce leopar desenli bikinisiyle poz veren Demet Özdemir’in düzgün fiziği dikkat çekmiş ve sosyal medyada gündem olmuştu.



