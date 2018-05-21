Demir eksiliğinin 10 belirtisi

Günlük yaşantımızda çeşitli nedenlerle vücudumuzdaki demiri kaybederiz, bu nedenle bu durumun nasıl önlenip tedavi edileceğini bilmek hayati önem taşır. Sizi bilgilendirmek ve kendiniz için kontrol etmenizi sağlamak için düşük demir seviyelerinin belirtileri üzerine biraz araştırma yaptık... Sıradışı yorgunluk Yorgunluk, demir eksikliğinin çok yaygın bir belirtisidir. Vücudumuzda hemoglobin bulunmadığı zaman, kas ve dokularımıza daha az oksijen gider, bu da yorgunluğa neden olur. Günlük yaşamımızda yorgunluğu çok yaşadığımız için, nrmal yorgunluğu demir eksikliği semptomundan ayırt etmek daha zor olabilir. Bununla birlikte, demir eksikliği yaşayanlar şu belirtileri de yaşar: Zayıflık, düşük enerji, konsantrasyon zorluğu ve daha az üretkenlik. Soluk cilt Kırmızı kan hücrelerimizde hemoglobin, cildimize sağlıklı, pembe renk veren şeydir. Demir eksikliği nedeniyle, insan vücudu kırmızı kan hücreleri için vücudun geri kalan kısmına katkıda bulunacak kadar hemoglobin üretemez ve bu da soluk cilde neden olur. Cilt tonunuz ne olursa olsun: dudakların, diş etlerinin, parmak tırnaklarının ve alt göz kapaklarının içi normalden daha az kırmızı ise, bundan düşük demir sorumlu olabilir.

Nefes darlığı / göğüs ağrısı Nefes darlığı veya göğüs ağrısı, demir eksikliğinin başka bir belirtisidir. Hemoglobinin kırmızı kan hücrelerinde sınırlı olmasından dolayı, vücudun geri kalan kısmı organlarımızın düzgün çalışması için daha fazla oksijeni telafi etmeye ve üretmeye çalışır, bu da nefes darlığı ve göğüs ağrısı yaşamamıza neden olur. Baş dönmesi ve baş ağrısı Demir eksikliği aynı zamanda baş ağrılarına veya migrene neden olabilir. Basınç nedeniyle kan damarları şişmeye başlar ve beyine yeterli oksijen gitmez. Oluşan basınç da baş ağrısı veya migrene neden olabilir. Ayrıca demir eksikliği olan kişilerde baş dönmesi de görülebilir. Kalp çarpıntısı Kalp çarpıntısı olarak da bilinen düzensiz kalp atışı, demir eksikliğinin başka bir belirtisi olabilir. Bunun nedeni, düşük hemoglobin düzeylerinin, kalbin oksijeni vücudun geri kalanına taşımak için daha fazla çalışması gerektiği anlamına gelmesidir. Bu, anormal bir kalp atışıyla ya da kalbinizin düzensiz hızlı bir şekilde dövüldüğü hissiyle sonuçlanabilir. Aşırı durumlarda bu, kalp yetmezliğine neden olabilir. Ancak bu belirtiler genellikle daha sonra ortaya çıkar.

Saç ve cilt hasarı Saç ve cilt vücudumuz için ikincil işlevler olarak kabul edilir. Bunun nedeni vücudumuzun sınırlı oksijen dağılımını organlar ve dokular gibi en önemli işlevlere önceliklendirmesidir. Deri ve saçlar demir olmadığında kuru ve kırılgan hale gelirler. Buna Ferritin olarak adlandırılan proteinin neden olduğu bilinmektedir. Düşük demir depoları, özellikle kadınlarda saç dökülme oranını artırır. Dilin ağrıması ve şişmesi Ağzımıza bir göz atmak, sağlığımız hakkında bize birçok ipucu verebilir. Demir eksikliği bunlardan biridir. Örneğin, dil şişmiş, iltihaplı veya rengi solmuşsa, bu demir eksikliğinin bir göstergesidir. Dilimizde demir ve oksijen bağlayıcı bir protein olan miyoglobine sahibiz. Daha düşük miyoglobin seviyeleri, dilin ağrımasına ve şişmesine neden olabilir. Aynı zamandan ağızın köşelerinde kırmızı çatlaklar ve kurumuş bir ağız da demir eksikliği belirtilerindendir. Kırılgan tırnaklar Kırılgan tırnaklar, aneminin daha sonraki aşamalarında görülen demir eksikliğinin çok daha az görülen bir belirtisidir. Bu duruma koilonychia denir. Koilonychia, tırnakların anormal derecede ince hale geldiği ve dışbükeyliklerini yitirdiği, düz ve hatta içbükey bir hal aldığı bir tırnak hastalığıdır.

Huzursuz bacaklar Kandaki demir seviyesi, beynimizde hareket için çok önemli olan ve huzursuz bacak sendromunu tetikleyebilen bir kimyasal olan dopamin düşüşüne yol açabilir. Dopamin, beynin hareketleri düzenleyip koordine etmesine yardımcı olmak için beyin ve sinir sistemi arasında bir haberci görevi görür. Sinir hücreleri hasar görürse, beyindeki dopamin miktarı azalır, bu da kas spazmlarına ve istemsiz hareketlere neden olur. Karın ağrısı ve idrarda kan İntravasküler hemoliz, demir eksikliğinin neden olduğu bir durumdur, kırmızı kan hücrelerinin kan akışında parçalandığı ve daha sonra idrarda kaybolan demiri serbest bıraktığı yerdir. Bu bazen yoğun egzersiz yapan, özellikle koşu yapan kişilerde ortaya çıkar. Demir eksikliğinin İkincil işaretleri Sıradışı istek: Bu belirtiler daha az yaygın olma eğilimindedir. “Pika” olarak adlandırılan bu durum, herhangi bir besin değeri olmayan öğün yemek isteğini içerir. Bu, buz gibi istenmeyen maddeler olabilir, ancak bazı insanlar, kuru boya, kil, toprak, sünger veya farklı metaller gibi daha zararlı maddeleri yeme isteği duyabilir. Bu bozukluk genellikle geçicidir ve çoğunlukla çocuklarda ve hamile kadınlarda görülür.