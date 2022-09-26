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Deniz Baykal ile ilgili harekete geçtiler! Vekilliğinin düşürülmesini istiyorlar

26.09.2022 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son yapılan seçimlerde milletvekili seçilen ve daha sonra sağlık sorunları nedeniyle Meclis'e gelmeyen eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile ilgili harekete geçildi. Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Baykal'ın vekilliğinin düşürülmesi için ikinci kez talepte bulundu.

Deniz Baykal ile ilgili harekete geçtiler! Vekilliğinin düşürülmesini istiyorlar

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın milletvekilliğinin düşürülmesi ve 2018 yılından itibaren ödenen maaşların faizi ile birlikte geri alınması için 8 Ekim 2021'de TBMM Başkanlığı'na başvuruda bulunmuştu.

TBMM'YE İKİNCİ BAŞVURU

Aradan bir yıl geçmesine rağmen TBMM Başkanlığı başvuruyu yanıtlamadı. HKP avukatları; Deniz Baykal, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Başkanlık Divanı Üyeleri ve TBMM'nin tüm üyeleri hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçunu işlediklerini iddia ederek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Öte yandan HKP avukatları, Deniz Baykal hakkında bir kez daha TBMM Başkanlığı'na başvurdu.

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Anahtar Kelimeler:
Deniz Baykal CHP
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