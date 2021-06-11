Deniz salyasıyla ilgili ezber bozan iddia! "Ölmüş ve erimiş denizanaları"

Marmara denizini istila eden müsilaj hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Pek çok profesör ve bilim kurulu deniz üzerindeki maddenin ne olduğunu ve neden kaynaklandığını anlamak için çalışma yürütürken. Bursalı balıkçılar Marmara denizindeki kötü görüntünün korkulacak bir yanının olmadığını savundu.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 40 yıllık balıkçılık yapan Seyfettin Uçar, deniz üzerindeki müsilaj tabakasının parçalanmış ve erimiş denizanasından başka bir şey olmadığını belirterek, önemli olan denizanalarının toplu halde ölüp erimesine sebep olan şeyi araştırmak olduğunu söyledi.

BALIKLARA ETKİSİ OLUR MU?

Müsilaj tabakasının balık popülasyonuna etki etmediğini savunan Uçar, "Çocukluktan beri suyun içerisindeyiz. Tahminen 2007 yılları falandı, yine böyle oldu. O zaman fazla uzun sürmedi. Şimdiki 7-8 aydır sürüyor. İnsanlar son 2 ayını biliyor. O da suyun üzerine çıktığı için. Poyraz ya da imbat estiğinde deniz köpürüp suyun üzerine çıkarıyor. Aslında suyun dibine doğru her tarafta var, bu daha önce de olmuştu. Bizim balıkçıların görüşüne göre bu denizanasıdır. Denizanasının ölmesidir. Neden kaynaklanıyor? Ölüm sebeplerinin araştırılması gerekiyor. Bence birinci sebep kirlilik, ikinci sebep balık popülasyonunun azalması. Eskiden balık çoktu, denizanası azdı. Balıklar denizanasını yiyip yok ediyor. Zaten en fazla bir denizanası 1 yıl zarfında büyüyüp erimeye başlıyor. Bu aralar çok sık oluyor. Bunları ne eritiyor? Onu araştırmak lazım. Bu sene ve geçtiğimiz sene istilacı denizanaları geldi, özellikle kahverengi, alt tarafı kıvırcık, marula benzeyen... Onun dışında, 80 yaşındaki balıkçımızın bile bugüne kadar görmediği, 2 kulaç uzunluğunda, içerisinde kahverengi gözleri olan, 2-3 metre uzunluğunda denizanaları geldi. Bundan kimse bahsetmiyor, ama balıkçılar görüyor. Oltaya gidiyorum, denizanası çok olduğu için oltayı salıyorsun aşağı, inmiyor. Maalesef Marmara’da kirlilik oranı yüksek olduğu için denizanası çok çabuk ürüyor.