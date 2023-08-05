HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Denizde akıntıya kapıldı... '7,5 saat bilfiil yüzdüm' Kendi kendine karaya çıkmayı başardı! "Akşam üstü 'Herhalde çıkamayacağım' diye düşündüm"

Denizde akıntıya kapıldı... '7,5 saat bilfiil yüzdüm' Kendi kendine karaya çıkmayı başardı! "Akşam üstü 'Herhalde çıkamayacağım' diye düşündüm"

05.08.2023 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da denizde akıntıya kapılarak 7,5 saat suda kalan kadın, sakin davranıp durmadan yüzerek kıyıya çıkmayı başardı. 7,5 saat boyunca bilfiil yüzdüğünü, zaman zaman pozisyon değiştirdiğini söyleyen kadın, akşam saatlerinde kıyıda kendisi için bekleyenleri gördüğünü anlatarak "Akşam üstü, 'Herhalde çıkamayacağım' diye düşündüm. Sonra yine de mücadeleme devam ettim. Hep sakin kalarak yüzmeye devam ettim" dedi. Kadın, bu tür duruma düşenlere sakin olmalarını önerdi.

Denizde akıntıya kapıldı... '7,5 saat bilfiil yüzdüm' Kendi kendine karaya çıkmayı başardı! "Akşam üstü 'Herhalde çıkamayacağım' diye düşündüm"

Espiye ilçesinin Sakarya köyündeki Batakçay mevkisine dün tek başına gelen 41 yaşındaki Feyza Alya Turan, eşyalarını kıyıda bırakarak öğle saatlerinde denize girdi. Bir süre yüzen Turan, akaryakıt taşıyan gemilerin demirlediği bölgedeki dubanın olduğu yerde akıntıya kapıldı.

Sahildeki bir kişi, akşam saatlerinde Turan'ın sürekli çalan cep telefonunu yanıtlayarak, arayan yakınına bölgede kimsenin olmadığını ancak eşyalar bulunduğunu söyledi.

AA-20230805-31855182-31855178-GIRESUNDA_DENIZDE_AKINTIYA_KAPILAN_KADIN_75_SAAT_SUDA_SAKIN_KALIP_YUZEREK_KURTULDU

Turan'ın denize girdiği noktaya gelen yakınları, jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerine ihbarda bulundu. Turan, ekiplerin denizde botla arama yaptığı sırada yüzerek kıyıya çıktı.

Olay yerindeki sağlık ekiplerince tedbir amacıyla sevk edildiği hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Turan, daha sonra taburcu edildi.

7ec085b5-3f76-4e40-b658-2c83ad9458d1

"AKŞAM ÜSTÜ, 'HERHALDE ÇIKAMAYACAĞIM' DİYE DÜŞÜNDÜM"

Feyza Alya Turan, gazetecilere, yaklaşık 3 kilometre sürüklendiğini, kurtulmak için hep eşyalarının bulunduğu yöne doğru yüzdüğünü söyledi.

Turan, akşam saatlerinde kıyıda kendisi için bekleyenleri gördüğünü anlatarak, "Jandarmayı görüyorum, ışıklarını görüyorum ama ilerleyemiyorum. Akşam üstü, 'Herhalde çıkamayacağım' diye düşündüm. Sonra yine de mücadeleme devam ettim."şeklinde konuştu.

AA-20230805-31855182-31855179-GIRESUNDA_DENIZDE_AKINTIYA_KAPILAN_KADIN_75_SAAT_SUDA_SAKIN_KALIP_YUZEREK_KURTULDU

"7,5 SAAT BİLFİİL YÜZDÜM"

Turan, "Hep sakin kalarak yüzmeye devam ettim, 7,5 saat bilfiil yüzdüm. Dinlenme falan yok, bazı zamanlarda sırt üstü yüzdüm, pozisyon değiştirdim." dedi.

Kıyıya yaklaştığında bir kişinin kendisini kurtarmak için suya girdiğini anlatan Turan, bu kişiye iyi olduğunu, yüzebildiğini söyleyerek karaya çıktığını ifade etti.

AA-20230805-31855182-31855181-GIRESUNDA_DENIZDE_AKINTIYA_KAPILAN_KADIN_75_SAAT_SUDA_SAKIN_KALIP_YUZEREK_KURTULDU

Turan, burada kendisini bekleyen sağlık ekipleriyle bir süre şakalaştığını da dile getirerek, 7,5 saatlik yüzme sonrasında ayağa kalkamadığı için hastaneye götürüldüğünü vurguladı.

d0d21e60-136d-4479-b826-f52615fb464f

Denizde paniklemediğini belirten Turan, "Denizle ilgili bir fobim yok. Bana göre deniz karada yürümek gibi, dalgalı da olsa, derin de olsa böyle korkularım yok." diye konuştu.

Turan, denize gireceklere fazla açılmamalarını tavsiye ederek, "Bırakın açılmayı akıntı olduğu günlerde bile denize gitmesinler çünkü akıntı onları hortum gibi çekiyor. Alandasın ama bir metrelik yeri katedemiyorsun, kilometrelerce yüzen bir insan olarak bunu söylüyorum. Ben İstanbul'da adalara giderdim, orada çok akıntı var, orada bile deniz beni bu şekilde sürüklememişti." ifadelerini kullandı.

AA-20230805-31855182-31855180-GIRESUNDA_DENIZDE_AKINTIYA_KAPILAN_KADIN_75_SAAT_SUDA_SAKIN_KALIP_YUZEREK_KURTULDU

"SAKİN OLMAYAN İNSAN KENDİNİ BOĞAR"

Turan, bu tür duruma düşenlere sakin olmalarını önererek, "Sakin olsunlar, sakin olmayan insan kendisini boğar, korkudan boğulur, kilitlenir kalır." dedi. (AA/İHA)

d0e74d34-e2e1-4a88-9de9-1f1a02ede2bb

Sarıyer'de yol çöktü! Vatandaşlar tahliye edildi Sarıyer'de yol çöktü! Vatandaşlar tahliye edildi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yürekleri ağza getiren an! 3 kişiyi son anda...Yürekleri ağza getiren an! 3 kişiyi son anda...
Erdoğan'dan kritik görüşme!Erdoğan'dan kritik görüşme!
'Kurban hissesi yerine bozuk et ve salam' iddiasında yeni gelişme'Kurban hissesi yerine bozuk et ve salam' iddiasında yeni gelişme
Anahtar Kelimeler:
Giresun deniz akıntı

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yatak odasından gelen seslerle ihaneti düşündü! Gerçek başka çıktı

Yatak odasından gelen seslerle ihaneti düşündü! Gerçek başka çıktı

Levi's, Merrell, Adidas... Moda dünyasının sevilen markalarında %40' varan indirim

Levi's, Merrell, Adidas... Moda dünyasının sevilen markalarında %40' varan indirim

Annesini merdivenden itip konserve kutusuyla dövdü

Annesini merdivenden itip konserve kutusuyla dövdü

Karısı ve sevgilisini adım adım takip etti! El ele yürürken çekti

Karısı ve sevgilisini adım adım takip etti! El ele yürürken çekti

Büyük fırsat zamanı! Jack&Jones boxerlarda %60'a varan indirim

Büyük fırsat zamanı! Jack&Jones boxerlarda %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.