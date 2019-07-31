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Denizde mahsur kalan teknedeki 15 Etiyopyalı göçmen öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 15:40 | Son Güncelleme

Cibuti'den Yemen'e geçmeye çalışırken denizde mahsur kalan teknedeki 90'ın üzerindeki Etiyopyalı düzensiz göçmenden 15'inin açlık ve susuzluktan hayatını kaybettiği bildirildi

ADDİS ABABA (AA) - Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Cibuti’den Yemen’e geçmeye çalışırken denizin ortasında 1 hafta mahsur kalan teknedeki 90’ın üzerindeki Etiyopyalı düzensiz göçmenden 15’inin hayatını kaybettiğini açıkladı.

IOM Yemen’den yapılan açıklamada, Cibuti’den hareket eden ve onlarca düzensiz göçmeni taşıyan teknenin arızalanması nedeniyle bir hafta boyunca denizin ortasında mahsur kaldığının anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, günlerce aç ve susuz kalan bazı düzensiz göçmenlerin gemide hayatını kaybettiği, bazılarının boğulduğu, Aden’e ulaşabilenlerden bazılarının ise kaldırıldıkları sağlık tesislerinde yaşamını yitirdiği ifade edildi. Teknedeki 90'ın üzerindeki düzensiz göçmenden 15'inin öldüğü kaydedildi.

Yemen, devam eden iç savaşa rağmen başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkelerine gitmek isteyen Afrikalı düzensiz göçmenlerin geçiş noktası olmayı sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen Etiyopya Kızıldeniz Yemen

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