Denizli'de hastanede yatak olmadığı için öldüğü iddia edilen genç için İl Sağlık Müdürlüğünden açıklama

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 pandemisi nedeniyle Denizli’de yoğun bakım ünitelerinin dolduğu ve 18 yaşında iş kazası geçiren bir gencin yatak olmadığı için kurtarılamadığı iddiasını içeren haberlerin basında yer alması nedeniyle bir açıklama ihtiyacı olduğunu belirtti.

"GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü Hastane Başhekimliğinden yapılan açıklama ise şu şekilde:

“Haberde söz konusu edilen 18 yaşındaki erkek hasta saat 17.46 itibarıyla 112 ambulansı tarafından Denizli Devlet Hastanesi acil servisine getirilmiştir. Kafa travması olan hastanın geldiğinde bilinç kapalı, Glasgow koma skoru 3, genel durum kötü olarak tespit edilmiştir. Yüz ve kafa kemiklerinde çok sayıda açık ve kapalı kırıkları bulunan hastanın sağ gözde pupilin dilate ve ışık refleksinin olmadığı görülmüş, sol gözü ise hematom nedeniyle değerlendirilememiştir.

Acil serviste entübe edilerek kan tetkikleri alınmış ve travma açısından ilk müdahalesi yapılmıştır. Beyin tomografisinde beyin sapı etrafı ve her iki hemisferde yaygın travmatik subaraknoid kanama izlenmiş, sol frontoparietal bölgede kemiği kaldırarak cilt altına kadar uzanan subdural hematom görülmüştür. Beyin cerrahisi konsültasyonunda hastanın öncelikle stabil hale getirilerek yoğun bakım şartlarında takibi önerilmiştir.