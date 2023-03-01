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  4. Deprem bölgesinde 'çocuk kaçırma' iddiaları! İçişleri Bakanlığından açıklama geldi

Deprem bölgesinde 'çocuk kaçırma' iddiaları! İçişleri Bakanlığından açıklama geldi

01.03.2023 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından "çocuk kaçırma" iddialarına ilişkin resmi makamlara intikal eden bir ihbar ve müracaat olmadığını, kolluk birimlerince yapılan bir tespit de bulunmadığını açıkladı.

Deprem bölgesinde 'çocuk kaçırma' iddiaları! İçişleri Bakanlığından açıklama geldi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında, "deprem bölgesinde çocuk kaçırma olaylarının meydana geldiği" yönünde asılsız paylaşımların yapıldığı belirtildi.

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Çocuk kaçırma iddialarına ilişkin resmi makamlara intikal eden herhangi bir ihbar ve müracaat olmadığı, kolluk birimlerince yapılan bir tespit de bulunmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Felaketin yaralarını en kısa sürede sarmak için aziz milletimiz ve devletimiz el ele mücadele verirken, bu ve benzeri spekülasyonlara itibar edilmemeli, doğru bilgi için sadece yetkili kurumların açıklamaları dikkate alınmalıdır. Asılsız iddiaları gündeme getirenler ve yayanlar hakkında işlem başlatılmaktadır." (AA)

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