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Deprem bölgesinde salgın hastalık riski! Dizanteri riskine karşı dikkat

09.02.2023 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem bölgesinde soğuk hava şartları, yetersiz beslenme ve hijyenik koşulların sağlanmaması nedeniyle birçok hastalık riski ortaya çıkabiliyor. Uzmanlar deprem bölgelerinde yaşayan kişilere verilen yiyecek ve içeceklerin hijyenik olması hakkında uyarıyor. Yetersiz şartlar dizanteri riskini de beraberinde getiriyor.

Deprem bölgesinde salgın hastalık riski! Dizanteri riskine karşı dikkat

Deprem bölgesinde yaşanan olumsuzluklar hem sağlığı hem de psikolojiyi etkileyebiliyor. Deprem bölgesinde su, ilaç ve hijyen sorununun salgın riski oluşturduğuna dikkat çekiliyor. Soğukta kalan halkın grip ve zatürre gibi hastalık riskleri arttıkça su bulamayan kişilerin hijyenden uzak şebeke sularını içmek zorunda kalması dizanteri riskine yol açabiliyor.

DİZANTERİ BELİRTİLERİ

Dizanteri belirti ve semptomları, büyük ölçüde enfeksiyonun yayıldığı bölgedeki genel temizlik kalitesine bağlı olarak hafif ila şiddetli arasında değişir. Dizanterinin en yaygın hafif belirtileri arasında ishal, hafif mide ağrısı ve mide krampları yer alır. Bu belirti ve semptomlar genellikle enfeksiyondan 1 ila 3 gün sonra ortaya çıkar. Normal şartlar altında hasta birey yaklaşık bir hafta içinde iyileşir. Buna ek olarak bazı bireyler dizanteri sonrasında uzun bir süre boyunca, bazen yıllarca devam edebilen laktoz intoleransı geliştirebilir.

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DİZANTERİ NASIL BULAŞIR?

Amipler, özellikle hijyenik olmayan alanlarda, vücut dışında uzun süre hayatta kalabildikleri için hem yiyecekleri ve suyu kirletebilirler hem de diğer insanlara doğrudan bulaşabilirler. Aynı zamanda tuvalet sonrasında insanların ellerine de yerleşebilirler. Dikkatli ve düzenli hijyene dikkat etmek, enfeksiyonun yayılma riskini azaltır. Bu tür dizanteri tropik bölgelerde daha yaygın olarak görülür.

Bu asli sebeplerin yanı sıra, daha nadir olarak bağırsaklarda parazitik bir kurt enfeksiyonu, kimyasal tahriş veya viral enfeksiyonlar da dizanteriye sebep olabilir.

DİZANTERİ NASIL ÖNLENİR?

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Bireyler enfeksiyon riskini azaltmak için düzenli olarak, özellikle tuvalete çıktıktan sonra ve yemek hazırlamadan önce ellerini sabun ve suyla yıkamalıdır. Bu yaklaşım başta şigelloz olmak üzere diğer ishal türlerinin sıklığını yüzde 35'e kadar azaltabilir.
Hijyen alışkanlıklarının yanı sıra, dizanteri riski örneğin seyahat ederken sadece şişelenmiş ve kaynağı bilinen su içilmesi, şişeden su içmeden önce şişenin ağzının temizlenmesi ve tüketilen gıdaların iyice pişirilmesi gibi adımlara dikkat edilmesiyle de azaltılabilir. Diş temizliği için temiz su kullanmanın yanı sıra, özellikle buz tüketirken bile temiz sudan üretilmiş olmasına dikkat etmek dizanterinin önlenmesi açısından önemlidir.


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