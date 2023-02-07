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  4. Deprem bölgesinde son dakika gelişmesi! 3 ile sivil araç geçişi durduruldu…

Deprem bölgesinde son dakika gelişmesi! 3 ile sivil araç geçişi durduruldu…

07.02.2023 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay deprem bölgesi ile ilgili alınan son dakika kararını duyurdu. Oktay Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'a saat 11.00 itibarıyla 48 saat süreyle afetle ilgili sevkiyat yapanlar hariç araç girişinin durdurulduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay deprem bölgesi ile ilgili alınan son dakika kararlarını açıkladı. Oktay yaptığı son dakika açıklamasında “Özellikle Hatay, Maraş ve Adıyaman'da 48 saat itibarıyla görevli araçların afet ile ilgili bölgeye sevkiyat yapan araçların dışındaki diğer araçların girmesini durdurmuş durumdayız. 48 saat süresince bu geçerli olacak. 11.00 itibarıyla bugün bu süre başlamış durumda. Diğer illerde de ihtiyaç olursa bu genişletilebilir” ifadelerini kullandı.

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KGM DUYURDU: TAG OTOYOLU ULAŞIMA AÇILDI

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun ulaşıma açıldığını ifade etti.

Karayolları Genel Müdürlüğü'den yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen TAG Otoyolu ulaşıma açıldı. Güzergahta trafiğe engel herhangi bir sorun bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

"OTOYOL TRAFİĞE AÇILIYOR"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'teki depremin ardından otoyolda kısmen çökmeler meydana geldiğini, ulaşımı D-400 kara yolundan dün kontrollü olarak sağladıklarını kaydederek şu ifadeleri kullandı:

"Orası da kaya düşmeleri nedeniyle ulaşıma kapalıydı. İlk önce o yolu açtık. Ardından bu yoldan hem bölgeye acil yardımın ulaştırılması hem İslahiye hem Nurdağı'na yardımları ve vatandaşlarımızın bu bölgeden tahliye süreçlerinin takibini gerçekleştirmiş olduk. İnşallah bu yolun ulaşıma açılması ki burayı dünden itibaren tedbirli, sadece yardım araçlarının bırakılması süreciyle bilfiil takip ediyoruz. Ve buradan da yine çağrımız mümkün olduğunca vatandaşımız D-400 kara yolunda Osmaniye Gaziantep yolunda mümkün olmadığı sürece burada trafiğe çıkmaması, zorunluluk halindeyse yardım ekiplerimize, ambulanslarımıza, AFAD'ımıza, iş makinalarını taşıyan ekiplerimize öncelik vermelerini hassasiyetle buradan rica ediyoruz."

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Bakan Kurum, Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki hasarların yoğun bir çalışmayla takip edildiğini ve yaklaşık 30-45 dakika sonra açılacağını belirterek, "Bu yolun açılmasıyla birlikte aslında tüm bölgede hem Maraş hem Kilis hem Şanlıurfa bölgesine yardım sürecini de hızlandırmış olacağız. Bu noktada çok çok önemli. 45 dakika sonra şehirler arası yolu otobandan vermeye başlayacağız. Buradan da yine çağrımızı bulunalım; vatandaşlarımız şehirler arası yolu kontrollü bir şekilde otobandan kullanabilirler. D-400 kara yolunda sadece ve sadece yardım araçları ve yardım hizmetlerinde kullanacağız. Ve bu sayede de bu bölgedeki tüm afet çalışmalarında hızlandırmış olacağız." diye konuştu.

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