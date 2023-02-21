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Deprem sabahı ardına bile bakmadan kaçtı! Binaya yapılanlar dehşete düşürdü: Çocuk parkı ve havuz için...

21.02.2023 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lüks binanın zemin katına havuz yapmak için kolonlarını kestiler, teras katına da çocuk parkı yaptılar; Hatay'daki bina deprem sırasında enkaz yığınına dönüştü. Onlarca kişiye mezar olan binanın yıkımı havadan görüntülendi. 15 gündür enkazda kuzenini bekleyen vatandaş ise "Müteahhit burada oturuyordu, deprem sabahı kaçmış” diye konuştu.

Deprem sabahı ardına bile bakmadan kaçtı! Binaya yapılanlar dehşete düşürdü: Çocuk parkı ve havuz için...

Deprem sabahı oturduğu bina yıkılınca apar topar kaçtı, geriye çok sayıda can kaybı ve enkaz yığını kaldı. Depremde çöken Hatay'daki binanın havadan dron ile çekilen görüntüleri yıkımın boyutunu gözler önüne sererken çocuk parkı ve havuz yapmak için kolonların kesildiği iddiaları dehşete düşürdü. Ayrıntılar şöyle...

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ZEMİN KATIN KOLONLARI KESİLDİ

Hatay’da deprem sırasında çökme meydana gelen bir binada, zemin kat kolonlarının havuz yapılacağı gerekçesiyle kesildiği iddia edildi. Aynı binanın teras katında ise çocuk oyun parkı olduğu görüldü. Enkaza dönüşen binada çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Yıkılan bina dron ile görüntülendi.

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"MÜTEAHHİT DEPREM SABAHI KAÇMIŞ"

Enkazda 15 gündür kuzenini bekleyen Savaş Tamer şunları söyledi:

“Kuzenim 15 gündür enkaz altında maalesef ulaşamadık. Sonuna kadar burada bekleyeceğiz, bırakamayız. A ve B bloklarının zemin katında sıkıntı var, muhtemelen kolon kesme olabilir. Alt kata havuz yapmışlar, diğer binada poligon yapılmış. Tabanlarda çökme var, üst katlar sağlam. Ya zeminden kaynaklı ya da kolon kesme var. Müteahhit burada oturuyordu, deprem sabahı kaçmış.”

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
deprem Müteahhit kolon

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