Deprem sonrası Kızılay'ın Ahbap'a çadır satması gündem olmuştu! Kınık neden istifa etmedi? Meclis'te bu sözlerle açıkladı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilde büyük yıkıma neden depremlerde 50 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Depremin yaraları sarılamaya çalışılırken Kızılay'ın Ahbap Derneği'ne satış yapması tepkilere yol açmıştı. Günlerce tartışılan konuyla ilgili Kızılay Başkanı Kerem Kınık TBMM'de sunum yaptı.

"HABERİM YOKTU"

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu görüşmeleri devam ediyor. Kızılay Başkanı Kerem Kınık deprem bölgesi faaliyetleriyle ilgili son bilgilendirmeleri Meclis'te yaptı. Tartışmalara neden olan 'Ahbap Derneği'ne çadır satışı'yla ilgili de konuşan Kınık, "Çadır satışı 10 Şubat'ta yapıldı. Çadır satışından benim de Ahbap Başkanı'nın da haberim yoktu. Bana sorsalar Ahbap'a göndermeyin derdim." ifadelerini kullandı.

Vatandaşın bağışıyla satılan bir çadır olmadığını belirten Kınık, vatandaşa yönelik hiçbir ticari satışın yapılmadığını aktardı.

Kınık ayrıca 5 maaş aldığı haberlerini de yalanlayarak, "Böyle bir şey söz konusu değil." dedi.

İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNÜYOR MU?

Kınık, konuşmasının devamında, "Kızılay Başkanı istifa ettiğinde tüzük gereği genel kurula gidilmesi gerekir. Kızılay'ın idari işleri durur ve kaotik bir durum oluşur." ifadelerini kullandı.



