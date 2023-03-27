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Deprem sonrası Kızılay'ın Ahbap'a çadır satması gündem olmuştu! Kınık neden istifa etmedi? Meclis'te bu sözlerle açıkladı

27.03.2023 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen depremlerin ardından Kızılay'ın Ahbap Derneğine çadır satması kamuoyunda günlerce tartışılmıştı. Kızılay Başkanı Kerem Kınık konuyla ilgili TBMM Deprem Araştırma Komisyonu'nda açıklamalarda bulundu. Vatandaşa yönelik herhangi bir satışın yapılmadığını belirten Kınık, "Çadır satışından benim de Ahbap Başkanı'nın da haberim yoktu. Bana sorsalar Ahbap'a göndermeyin derdim." ifadelerini kullandı. Kınık, neden istifa etmediğini de açıkladı.

Deprem sonrası Kızılay'ın Ahbap'a çadır satması gündem olmuştu! Kınık neden istifa etmedi? Meclis'te bu sözlerle açıkladı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilde büyük yıkıma neden depremlerde 50 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Depremin yaraları sarılamaya çalışılırken Kızılay'ın Ahbap Derneği'ne satış yapması tepkilere yol açmıştı. Günlerce tartışılan konuyla ilgili Kızılay Başkanı Kerem Kınık TBMM'de sunum yaptı.

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"HABERİM YOKTU"

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu görüşmeleri devam ediyor. Kızılay Başkanı Kerem Kınık deprem bölgesi faaliyetleriyle ilgili son bilgilendirmeleri Meclis'te yaptı. Tartışmalara neden olan 'Ahbap Derneği'ne çadır satışı'yla ilgili de konuşan Kınık, "Çadır satışı 10 Şubat'ta yapıldı. Çadır satışından benim de Ahbap Başkanı'nın da haberim yoktu. Bana sorsalar Ahbap'a göndermeyin derdim." ifadelerini kullandı.

Vatandaşın bağışıyla satılan bir çadır olmadığını belirten Kınık, vatandaşa yönelik hiçbir ticari satışın yapılmadığını aktardı.

Kınık ayrıca 5 maaş aldığı haberlerini de yalanlayarak, "Böyle bir şey söz konusu değil." dedi.

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İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNÜYOR MU?

Kınık, konuşmasının devamında, "Kızılay Başkanı istifa ettiğinde tüzük gereği genel kurula gidilmesi gerekir. Kızılay'ın idari işleri durur ve kaotik bir durum oluşur." ifadelerini kullandı.

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