Deprem tarihi yerleri de vurdu! Tam 14 asırlık...

Kahramanmaraş merkezli 7.7’lik deprem büyük hasara yol açtı. Hatay’ın büyük bölümündeki yapılar ise deprem nedeniyle hasar alarak yıkıldı. Öte yandan deprem tarihi yerlerin de hasar alıp yıkılmasına neden oldu. Yıkılan yerler arasında Anadolu’nun bilinen ilk camilerinden olan Habibi Neccar Camii de yer aldı.

TARİHİ 7’NCİ YÜZYILA DAYANIYOR

Tarihi 7’nci yüzyıla dayanan ve avlusunda da 19’uncu yüzyılda inşa edilen bir şadırvan bulunan cami, dron ile havadan görüntülendi. 14 asırlık caminin yakınında bulunan tarihi Yeni Hamam da depremde hasar gördü.

Daha önceki depremlerde de hasar gören Habibi Neccar Camii ve minaresi birçok kez yenilenmişti. (İHA)

