Deprem uzmanının uyarısı tedirgin etti! '4.6, 6.4'ün ayak sesi olabilir'

Ahmet Yakut, Sarıköy fayının 1983'te 5.9 ve 6.1'lik sarsıntılardan bu yana deprem üretmediğine dikkat çekerek "60 kilometrelik bir fayın canlanması 4.6’lık öncü bir şok olabilir" dedi. Bu fay hattında 6.3, 6.4'lük depremler görülebileceği konusunda uyaran Yakut, ayrıca yapı stoku konusundaki riske de değindi.

UYARDIKTAN 20 GÜN SONRA DEPREM OLDU

21 Temmuz tarihinde Balıkesir’in Gönen ilçesine bağlı Tahtalı kırsal mahallesi merkez üssü olan 4.6 şiddetindeki depremin ardından Deprem Araştırmacısı Ahmet Yakut, bölgede incelemelerde bulundu. Sosyal medyada Deprem Tahmin ve Araştırma Merkezi adlı sayfasında kendi çalışmalarını aktaran Yakut, temmuz ayı başında Güney Marmara ve Bandırma-Gönen hattının hissedilebilir bir deprem yaşayacağını ifade etmiş ve konuşmasının ardından 20 gün sonra Gönen depremi meydana gelmişti. Gönen’in kritik bir bölge olduğunu ifade eden Yakut, depremin merkez üssü Tahtalı kırsal mahallesini de inceledikten sonra İHA’ya açıklamalarda bulundu.

"60 KİLOMETRELİK FAYIN CANLANMASI ÖNCÜ BİR ŞOK OLABİLİR"

Ahmet Yakut şöyle konuştu:

"Uzun zamandır susmuş ve yeniden canlanmış bir fayı inceledim diyebilirim bugün. Sarıköy fayı, Sarıköy’ün kuzeydoğusundan Çanakkale’nin Çan ilçesine uzanan yaklaşık 60 kilometrelik bir fay hattı. Bu fay en son 1983 yılında 5.9 ve 6.1 arasında deprem üretmiş. O tarihte Biga Depremi olarak geçiyor. Daha sonra ise bir deprem yapmamış. 60 kilometrelik bir fayın canlanması 4.6’lık öncü bir şok olabilir. Çan-Yenice hattı en sonra 1953’de 7.2’lik depremden sonra susmuştu. O fayın değil ama bu Sarıköy fayının daha çok tehlike arz ettiğini görmekteyim. Bu fay 4.1 ile 5.1 arasında normal depremler üretebilir ama 6.3 ve 6.4’lük depremleri de bu fayın üzerinde görebiliriz."

YAPI STOKUNA DİKKAT

Ahmet Yakut, incelemelerinin ardından yaptığı açıklama ile hissedilen depremlerin devam edebileceğini aktarırken, yapı stokunu gündeme taşıdı. Yakut, şu ifadeleri kullandı:

"Bölgeyi iyi incelemek lazım. Yapı stokunu konuşmak lazım. Yapılar genelde eski. Burada 5.5 değerindeki bir deprem bile binalara önemli derecede zarar verecek sonuçlar çıkartır. 6 ve 6.5’lik depremlere ne kadar hazırız biraz da onu sormak lazım. Balıkesir’in kuzeyi yani bizim de şu an bulunduğumuz bölgede iyice bir sıkışma var. Sarıköy fayı olsun, Biga-Yenice fayı olsun, Çanakkale Ayvacık’ı da saymak lazım. Özellikle Sarıköy fayı, fazla da uzak değil, konuşulacak yerler arasında. Dikkatli olmak lazım."

(İHA)

