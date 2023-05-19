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'Depremden daha çok canımız yaktı' deyince... Bakan Akar net konuştu: 'Gerekli cevabı alacaklar'

19.05.2023 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs seçimleri sonrası depremzedelere yönelik sosyal medyada yapılan çirkin söylemlere tepki gösteren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yapılan yorumların kabul edilemez olduğunu söyledi. Akar, yaptığı açıklamada "Depremzede kardeşlerimiz müsterih olsun. Merak etmeyin gerekli cevabı alacaklar" diye konuştu.

14 Mayıs seçimlerinin ardından sosyal medyada tepki çeken paylaşımlarla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Kayseri'deki Hunat Camii’nde cuma namazı kılan Milli Savunma Bakanı Akar’ın yanına gelen Malatyalı depremzede Lütfiye Ayaz, “Seçimin ardından depremzedelere saldıran söylemler canımızı depremden daha çok yaktı. Bir yaptırım uygulanmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

BAKAN AKAR NET KONUŞTU: GEREKEN YAPILACAK

Bakan Akar, Ayaz’a “asrın felaketi” olarak nitelendirilen depremdeki kayıplarından dolayı başsağlığı dileklerini ileterek, “Depremzedelere yönelik söylemleri hem hukuki hem idari hem siyasi olarak takip ediyoruz. İnsanlık dışı, ahlak dışı ifadeler kullanıldı. Bunların kabul edilmesi mümkün değil. Bunları başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere ilgili bakanlarımız, hukukçularımız, diğer yetkililerle birlikte yakından takip ediyoruz. Bunlarla ilgili yapılabilecek siyasi, idari ve hukuki ne varsa yaptık, yapacağız. Depremzede kardeşlerimiz müsterih olsun. Merak etmeyin gerekli cevabı alacaklar” diye konuştu.

HGKGL

"DEPREMZEDE KARDEŞLERİMİZ HİÇBİR ZAMAN YALNIZ DEĞİL"

85 milyon vatandaşı bir ve beraber, kardeş olarak nitelendiren Akar, “Millet olarak büyük bir felaketle karşılaştık. Kardeşlerimizin acısını hep beraber paylaşıyoruz. Her şey normalleşinceye kadar oradaki vatandaşlarımızla beraberiz, depremzede kardeşlerimiz hiçbir zaman yalnız değil. Devlet-millet iş birliğini orada gösterdik, gösteriyoruz” dedi.

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(AA)

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