Kritik görüşme! Kılıçdaroğlu ve Özdağ bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için gözler 28 Mayıs'a çevrildi. Seçime sayılı günler kala Millet İttifakı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Merkezi'nde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir araya geldi. Özdağ, Kılıçdaroğlu'nu kapıda karşıladı ardından görüşmeye geçildi.

OĞAN DA GÖRÜŞMEYE KATILABİLİR

Haber Global'in haberine göre Özdağ ile Kılıçdaroğlu ilk olarak baş başa bir görüşme yapacak. Görüşmenin gidişatına göre ise cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın görüşmeye katılması bekleniyor.

Zafer Partisi Genel İdare Kurulu'nun (GİK) da yarın Özdağ'a kararı için yetki vermesi bekleniyor. Eğilimin ise Kılıçdaroğlu'na destek yönünde olduğu öne sürülüyor.

