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  4. Depremin en acı görüntüsü! Enkazda çocuğunun kıyafetlerini bulan babanın feryadı herkesi ağlattı…

Depremin en acı görüntüsü! Enkazda çocuğunun kıyafetlerini bulan babanın feryadı herkesi ağlattı…

18.02.2023 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem felaketi ile ilgili bölgeden gelen görüntüler yürekleri dağlamaya devam ediyor. Sosyal medyada ‘yıkılan binanın enkazında çocuğunun kıyafetlerini bulan baba’ denilerek paylaşılan videoyu izleyenler gözyaşlarını tutamadı. Depremin acısını bir kez daha gözler önüne seren o görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem yarattı.

Depremin en acı görüntüsü! Enkazda çocuğunun kıyafetlerini bulan babanın feryadı herkesi ağlattı…

Türkiye Kahramanmaraş merkezli depremlerin yarattığı büyük yıkımın izlerini konuşmaya devam ediyor. Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin etkisiyle 11 ilde çok sayıda bina yıkıldı, şu ana kadar açıklanan rakamlara göre 40 bine yakın kişi hayatını kaybetti.

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Deprem bölgesinde bir vatandaş, yıkılan bir binanın enkazında bulduğu çocuk kıyafetlerini koklayarak feryatlar içinde ağladı. Çevrede bulananların çaresiz kaldığı o anların sosyal medyada paylaşılan görüntüleri, izleyen herkesin yüreğini bir kez daha yaktı.

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ÇARESİZCE İZLEDİLER

Enkazın arasından başka kıyafetler bulmaya çalışarak bulduklarını kucağına alan vatandaşın o videosu kısa sürede gündem olurken görüntülerde çevredekilerin ise acılı babayı çaresizce izlediği görüldü.


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