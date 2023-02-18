Depremin en acı görüntüsü! Enkazda çocuğunun kıyafetlerini bulan babanın feryadı herkesi ağlattı…

Türkiye Kahramanmaraş merkezli depremlerin yarattığı büyük yıkımın izlerini konuşmaya devam ediyor. Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin etkisiyle 11 ilde çok sayıda bina yıkıldı, şu ana kadar açıklanan rakamlara göre 40 bine yakın kişi hayatını kaybetti.

Deprem bölgesinde bir vatandaş, yıkılan bir binanın enkazında bulduğu çocuk kıyafetlerini koklayarak feryatlar içinde ağladı. Çevrede bulananların çaresiz kaldığı o anların sosyal medyada paylaşılan görüntüleri, izleyen herkesin yüreğini bir kez daha yaktı.

ÇARESİZCE İZLEDİLER

Enkazın arasından başka kıyafetler bulmaya çalışarak bulduklarını kucağına alan vatandaşın o videosu kısa sürede gündem olurken görüntülerde çevredekilerin ise acılı babayı çaresizce izlediği görüldü.



