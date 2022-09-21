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Dermatolog uyardı! Yaptırdığı dudak dolgusu nedeniyle neredeyse ölüyordu

21.09.2022 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birçok kadın daha dolgun dudaklara sahip olmak istiyor. Bu sebeple çeşitli estetik operasyonlar ve müdahaleler yaptırıyor. Ancak bu uygulamaların iyice araştırılmaması korkunç sonuçlara karşı karşıya kalmaya neden olabiliyor. Dudak dolgusu yaptırdıktan sonra yaşadıklarını TikTok üzerinden paylaşan Isis de Oliveira Almeida Pinheiro, görenleri hayrete düşürdü.

Dermatolog uyardı! Yaptırdığı dudak dolgusu nedeniyle neredeyse ölüyordu

Dudak dolgusu özellikle son yıllarda dudaklarını daha dolgunlaştırmak veya dudak şeklini değiştirmek isteyen kadınların en çok tercih ettiği uygulamalar arasında bulunuyor. Kuzey Brezilya'da yaşayan 20 yaşındaki Isis de Oliveira Almeida Pinheiro'da daha önce iki kez dudak dolgusu yaptırmıştı. Dudak dolgularını yenilemek isteyen Pinheiro, önce kendisinin ve teknisyenin 'şekillendirmeye çalıştıklarını' belirterek, "İlk günlerde hyaluronik asit şekillendirilebiliyordu ancak üründe aşırı bir birikim vardı ve işe yaramadı. Ayrıca sıkmak için delmeye çalıştık ama olmadı." dedi.

ALERJİSİ OLDUĞUNU SONRADAN ÖĞRENDİ

Daha önceki denemelerinde başarılı olamayan İsis, eski dudak dolgularını eritmek için kullanılabilecek bir madde olan hiyalüronidaz uyguladı. Isis, maddenin 'çok güçlü bir alerjik potansiyele' sahip olduğunu daha sonra öğrendi, ancak o zamana kadar çok geçti.

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YÜZÜ KONTROLSÜZ ŞEKİLDE ŞİŞMEYE BAŞLADI

Isis neredeyse hiyalüronidazı alır almaz yüzü kontrolsüz bir şekilde şişmeye başladı. Bir saat içinde yüzünün tüm alt yarısı dramatik bir şekilde dışarı çıktı ve öğrenci hastaneye kaldırıldı. "Bana adrenalin, steroidler, anti-alerjik ilaçlar verdiler ve her şeyin sakinleşmesi için zaman vardı. Çok korktum çünkü çok hızlı oldu. Ve çok acı çekiyordum. Ağzım çok ağrıyordu ve göremiyordum çünkü şişlikten dolayı gözüm kapanmıştı."

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ACİL MÜDAHALE EDİLMESE ÖLEBİLİRDİ

"Sonunda bir etkiyle karşılaşacağımı, yüzümün normale dönmeyeceğini düşündüm. Çok korktum, 'Aman Tanrım, ne yaptım ben?' diye düşündüm ve daha kötü bir şeyin olmasından korktum. Prosedüre dahil olmayan dermatolog Camila Novak yerel basına, Pinheiro, acil yardım istemeseydi çok büyük tehlike altında olabileceğini, hatta 'ölebileceğini' söyledi.

KOZMETİK ÜRÜNLER HAKKINDA UYARIYOR

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Novak, "Nüfusun önemli bir kısmı mukoza zarlarında, dudaklarda ve gözlerde şişme yaşayabilir, glottis ödemine, nefes darlığına neden olabilir, tüm vücutta alerjiye neden olabilir" dedi. Neyse ki Pinheiro'nun yüzü sonunda normale döndü, ancak bunu yapması dört gün sürdü. Deneyimi, bir süre daha kozmetik prosedürler almasını erteledi ve insanları potansiyel riskler konusunda uyarmak için hikayesini TikTok'ta paylaşmaya karar verdi.

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