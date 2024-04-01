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  4. DEVA Partisi ilk yerel seçiminde belediye başkanlığı kazandı

DEVA Partisi ilk yerel seçiminde belediye başkanlığı kazandı

01.04.2024 02:33
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Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) girdiği ilk yerel seçimde, Adıyaman'da Çelikhan Belediye Başkanlığı'nı kazandı.

DEVA Partisi ilk yerel seçiminde belediye başkanlığı kazandı

Adıyaman'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, oyların yüzde 49'unu alan CHP'li Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Belediye Başkanlığı'na seçildi.

DEVA PARTİSİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAZANDI

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde AK Partili Mehmet Can Hallaç, Besni ilçesinde AK Partili Reşit Alkan, Tut ilçesinde AK Parti'li Ercan Öncebe, Sincik ilçesine AK Partili Mehmet Korkut, Samsat ilçesinde AK Partili Halil Fırat, Gerger ilçesinde AK Parti'li Erhan Aksoy, Gölbaşı ilçesinde CHP'li İskender Yıldırım, Çelikhan ilçesinde Deva Partili Mahmut Şahin seçimin galibi oldu.

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Kaynak: DHA

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024


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