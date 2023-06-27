DEVA teklifi reddetti, SP ve Gelecek ortak grup kuruyor! İlk defa parti ismi verildi

DEVA Partisi, Gelecek ve Saadet Partisi'nden gelen Meclis'te grup kurma önerisini reddetti. Kapıyı kapattı ama hem Gelecek hem de Saadet Partisi, birleşmenin muhalefeti daha güçlü kılacağını söylüyor. İki parti, bayramdan sonra Meclis'te grup kurmaya hazırlanıyor.

DEVA PARTİSİ TEKLİFİ REDDETTİ

DEVA 15, Saadet ve Gelecek ise 10'ar milletvekillerine sahip. Liderlerin görüşmesinde Meclis'te grup kurma formülleri masaya yatırıldı. Eşit temsil için her partiden 7 vekilin katıldığı 21 vekilin olduğu çatı parti kurma teklifini DEVA Partisi, parti kimliğine zarar vereceği ve vatandaş tarafından doğal karşılanmayacağı gerekçesiyle reddetti.

DEVA'SIZ GRUP

FOX Haber'in haberine göre DEVA Partisinin grup kurmama kararı sonrasında SP İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, Gelecek Partisi ile grup kuracaklarını söyledi ama hangi parti çatısında olacağı belli değil.

BAYRAMDAN SONRAYI İŞARET ETTİ! ÇATI PARTİ...

SP İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, "Biz hiç kimsenin, hiçbir partinin kurumsal kimliğini geri plana itecek anlayışta değiliz. Bir güç birliği yaptığımızı kamuoyu tarafından doğru algılanmasını sağlayacak bir süreç yürütmenin derdindeyiz. Biz grubu Gelecek Partisi ile bayramdan sonra kurarız. Saadet Partisi çatısı veya Gelecek partisi çatısı neyse bunlar değerlendirmeler yapılıyor. Saadet çatısının daha doğru karar olacağı yönünde beklentimiz var " dedi.



